'Stranger things': todo lo que hay que recordar antes de ver el Volumen II de la temporada 4

El desenlace de la temporada 4 de 'Stranger Things' ya está disponible en Netflix y pretende disipar todas las incógnitas que se quedaron en el aire tras los siete primeros capítulos que completaban el Volumen I. ¿Qué ocurrirá con Nancy tras quedarse atrapada en las manos de Vecna?, ¿cuál será el futuro de Joyce y Hopper en la prisión soviética y cómo escapará Eleven del Doctor Brenner? Esas son algunas de las cuestiones principales que se deben resolver en los dos últimos episodios de la serie.

¿Escaparán Hopper y Joyce de la prisión soviética?

El inicio de la temporada 4, que fue muy bien acogida por los espectadores, dejó claro desde el comienzo que Hopper estaba vivo. Joyce recibía un paquete con el mensaje: «Hopper está vivo». No murió en la batalla para cerrar el portal del Upside Down y está prisionero en un campo de concentración ruso. Joyce es contactada para ir a rescatarlo a cambio de una importante compensación económica.

Viaja a Alaska junto a Murray para verse con Yuri, un contrabandista ruso al que le debe entregar el dinero para que se lo lleve al vigilante ruso con el que Hopper ha hecho el trato para escapar, pero sufren un importante contratiempo. Yuri les traiciona y da el aviso a la KGB. Hopper, pese a que había conseguido salir del campo de concentración, es atrapado de nuevo y metido en una celda y torturado.

Mientras tanto, Joyce y Murray viajan en una avioneta junto a Yuri para ser entregados, pero consiguen maniatar al traficante ruso para adentrarse en la prisión donde se encuentra Hopper. Los cargos de la prisión rusa le ponen a pelear junto con otros prisioneros rusos contra el Demogorgon, al que consigue dejar encerrado en una sala con la ayuda de Joyce. Queda en el aire para los dos últimos capítulos cómo lograrán salir de allí.

¿Recupera Eleven sus poderes?

El final de la temporada 3 deparó la marcha de Eleven a California junto a Joyce, Will y la familia. Allí, los primeros capítulos de la cuarta entrega de la serie ponen de manifiesto que no se adapta y sufre bullying en el colegio. Sin sus poderes, es reclutada para acudir a las manos del Doctor Brenner para recuperarlos y combatir los acontecimientos que ocurren en Hawkins. La trama de Eleven en el laboratorio era la que más compleja de entender estaba resultando, con constantes flashbacks en los que daba la sensación de que había cometido una matanza de niños. Al margen de esto, Mike, Will y Jonathan la buscan desesperadamente hasta que averiguan que están inmersa en el 'Proyecto Nina' para recuperar sus poderes.

Fijando la atención en Hawkins, una serie de asesinatos con el mismo patrón ponen en alerta de nuevo a la ciudad. Nancy, Steve, Dustin y compañía se ponen manos a la obra para descubrir qué es lo que está ocurriendo. Averiguan que las muertes se producen a cargo de Vecna, una especie de monstruo que se detiene en personas que han experimentado traumas, los atrapa, deforma su cuerpo y termina matándolos. El villano se apodera de Max, que vivió la dolorosa muerte de su hermano Billy. En un apasionante capítulo 4, que es donde realmente todo empieza a acelerarse, Vecna agarra a Max y a punto está de ejecutarla, pero son Nancy, Dustin, Lucas, Steve y Robin los que la salvan. El grupo de amigos descubre que la música permite a las víctimas conectar con la realidad y escapar. Al ritmo de Running Up Taht Hill, la joven pelirroja se deshace de las garras de Vecna.

¿Quién es Vecna y qué tiene que ver con Eleven?

Es en el capítulo 7,'La Masacre en el laboratorio de Hawkins', con una duración de 98 minutos, cuando se empiezan a resolver todas las dudas de la compleja trama de la temporada. Nancy, Steve, Robbin y Eddie quedan atrapados en el Upside Down mientras buscan resolver qué ocurre con Vecna. Fuera están Dustin, Lucas y Max, en el mundo real, que encuentran la manera de comunicarse con sus amigos a través de las luces, como ocurrió en la primera temporada tras la desaparición de Will. Averiguan que Vecna abre un portal con cada una de sus víctimas, y por uno de ellos son capaces de escapar Steve, Robin y Eddie, pero Nancy queda retenida por Vecna. Es justo en ese momento cuando se revela que la historia de Vecna y lo que ocurre en el laboratorio con Eleven está conectado.

Al mismo tiempo, Once es sometida una vez más por el Doctor Brenner para recuperar sus poderes. En uno de sus recuerdos, se vuelve a encontrar con Peter Ballard, un prisionero del laboratorio que la convence para escapar. Cuando intentan hacerlo, los guardias tratan de detenerlos y es en ese instante cuando se destapa quién es realmente Peter Ballard (001), que termina asesinando a todos los vigilantes y confiesa que fue él quien cometió el crimen en masa de los niños, ese recuerdo que atormentaba constantemente a Eleven. La hija adoptiva de Hopper decide hacerle frente en una batalla final que gana y en la que le envía al Upside Down.

¿Pero qué tiene que ver Peter Ballard (001) con Vecna? En realidad, son la misma persona. El momento en el que Vecna atrapa a Nancy provoca que la mente de la joven se adentre en la casa de Víctor Kreel y encuentre la respuesta al origen de todo. Kreel era el hombre al que habían acusado de los asesinatos de Vecna hace años y que estaba prisionero. Pero Nancy se va dando cuenta de que realmente, el verdadero asesino fue su hijo, que mató a su hermana y madre con su poder y fue adoptado por el Doctor Brenner para comenzar su trabajo con niños paranormales.

Por tanto, fue Eleven quien lo derrotó y lo mandó al Mundo del Revés, pero se convirtió en el actual poderoso ser que abre portales y extermina a humanos con traumas psicológicos. Una locura de final de capítulo 7 que entrelaza todo, y que deja dos entregas finales en la que los fanáticos de Stranger Things recibirán, presumiblemente, todas sus respuestas. ¿Acabará Vecna con Nancy, qué pasará con Eleven?, ¿dónde terminarán Joyce y Hopper?