Lo de Netflix y HBO

Todavía es pronto para traducir de manera pormenorizada el acuerdo entre Netflix y HBO y saber cómo afectará a los usuarios y a las propias ... plataformas este movimiento multimillonario y fundamental en el futuro del 'streaming'. El gigante rojo suma a su catálogo 12.000 películas y casi 2.500 series. Y no títulos menores, sino grandes producciones como 'Juego de tronos' o 'The Last of Us' y obras mayores como 'Los Soprano' o 'The Wire'.

La lógica invita a pensar que esto influirá en el precio final del servicio, porque nadie da más por el mismo dinero y mucho menos Netflix. Otra incógnita que habrá que resolver es si los nuevos dueños de HBO pretenden mantener la estrategia actual de producción y los criterios de calidad a la hora de seleccionar proyectos. Si hay dos compañías, en principio, antagónicas son estas dos que ahora se unen, por lo que se antoja complicado vislumbrar si será posible que ambas marcas conserven su imagen sin que una interfiera la una en otra.

Asociamos a Netflix a una fábrica de series que se rige más por la cantidad que por la calidad y a HBO, con una empresa mucho más artesanal que cuida con mimo sus propuestas y busca otra clase de impactos más allá del económico. Ni la una es tan mala ni la otra tan buena, pero de lo que se trata ahora es de dilucidar si el público va a seguir teniendo esta percepción tras la fusión.

Lo que sí podemos concluir con esta noticia es que Goliath, en esta ocasión, pudo con David. Que la todopoderosa Netflix no quiere competidores que le quiten terreno y que está dispuesta a sacar el talonario cuando sea necesario para acaparar el mercado y mirar frente a frente al otro gigante audiovisual, Disney.