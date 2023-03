'Los reyes del mundo': Concha de Oro a la Colombia libre

Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano. Son los nombres de los protagonistas de 'Los reyes del mundo', cinco chicos de la calle de Medellín que emprenden un inolvidable viaje en busca de la tierra prometida. El más pequeño tiene 12 años y el mayor 19. La excusa de su odisea, unas viejas escrituras de unas tierras heredadas por uno de ellos. Tras recibir una carta de la oficina de restitución de tierras del gobierno colombiano, notificando la devolución de los terrenos que le fueron arrebatados a su abuela, Rá y sus amigos emprenden un viaje con la promesa de un sueño: tener un lugar en el mundo donde ser libres y estar a salvo, donde construir su propio reino.

Vídeo. Tráiler de 'Los reyes del mundo'.

El segundo largometraje de Laura Mora obtuvo con justicia la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián. La Colombia que trata de dejar atrás un pasado de violencia cautivó a los miembros del jurado, que supieron ver mucho más allá del cine político, ya que el filme aborda la dolorosa cuestión de la restitución de tierras robadas durante la guerra por grupos paramilitares. Pero sobre todo, 'Los reyes del mundo' es una fascinante aventura en la que un grupo de críos se adentra en la jungla en busca de El Dorado. La directora salpica el filme de apuntes de realismo mágico y confirma una mirada personal ya presente en su anterior película, 'Matar a Jesús', basada en el asesinato de su padre. El covid y las protestas sociales en la zona del Bajo Cauca antioqueño complicaron un rodaje ya de por sí imposible al estar protagonizada la cinta por cinco chavales que nunca se habían puesto delante de una cámara. La directora les encontró practicando 'gravity bike' en Medellín, lanzándose a gran velocidad por las carreteras en bicicletas construidas por ellos mismos. Alguno hasta duerme en la calle. La noche del estreno en San Sebastián comenzaron a descender las escaleras del Kursaal todo chulitos. Cuando llegaron abajo, los cinco estaban llorando arropados por los aplausos del público. Nunca habían visto el mar.

Vengándose del mundo

«El viaje que hacen en la película yo lo he hecho muchas veces, es el camino que hay que recorrer para ir desde Medellín hasta el mar», explica la directora. «Es un paisaje que siempre me había intrigado, quería rodar allí. Me venían imágenes de chicos vengándose del mundo, encontrando su lugar mientras atraviesan ese paisaje».

Laura Mora no esconde la dimensión social de su historia, las amenazas y asesinatos que sufren los colombianos que tratan de recuperar sus tierras, arrebatadas por los paramilitares durante décadas de violencia. Pero si 'Los reyes del mundo' triunfa es por la capacidad de la realizadora para lograr arrebatadoras imágenes violentas, poéticas y conmovedoras, en conjunción con un sobrecogedor empleo de la música.

Los chavales protagonistas de 'Los reyes del mundo'.

Hay momentos del filme en el que parece que estemos viendo un documental, tal es la naturalidad de unos chavales cuyos diálogos se han subtitulado en el estreno español. Retrato de un país devastado, todavía sin ley, 'Los reyes del mundo' es un cuento amargo y lírico que escapa de las convenciones de las 'road movies'. Va más allá del realismo y penetra «en un territorio en el que la imaginación de los chicos es inexpropiable, solo allí son libres y no pueden ser expulsados», según la directora.