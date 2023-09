'Creatura' recorre las edades del deseo femenino ahogado por el machismo

La primera imagen que vemos en 'Creatura' es la de una niña tocándose, explorando una incipiente sexualidad de la que, a buen seguro, nadie le ha hablado. Después conoceremos a la protagonista de esta historia que derriba tabúes, Mila, encarnada por la propia directora del filme, Elena Martín Gimeno. Diseñadora gráfica y periodista, se dispone a emprender una nueva vida en la casa de veraneo de sus padres en un pueblo del Empordà junto a su pareja (Oriol Pla). Pronto descubriremos que no se entienden en la cama. Pese a la excitación inicial, Mila nunca llega al orgasmo. Su frustración en el sexo la somatiza en forma de una urticaria salvaje extendida por todo el cuerpo. También la sufría de joven, cuando le decían que era «por los nervios».

Las pesadillas nocturnas que padece la protagonista, en las que se ve a sí misma sin vulva, demuestran que algo no ha ido bien en la relación con el sexo de una mujer que en otras facetas sabe disfrutar de la vida. Martín Gimeno y su coguionista, Clara Roquet, entrevistaron a mujeres y hombres para que les hablaran de su educación sexual, de la primera vez, la masturbación... «Una de las cosas que descubrí es que casi nadie tiene una sexualidad sana. Los que la han alcanzado son minoría, y lo han logrado después de un largo trabajo sobre sí mismos, de una deconstrucción».

Tráiler de 'Creatura'.

Galardonada con el Premio Europa Cinemas en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes, 'Creatura', en cines desde el 8 de septiembre, sigue a su personaje a lo largo de tres edades: 30, 15 y 5 años. La niña que descubre que de ciertas cosas no se habla. La adolescente a la que llaman guarra mientras los chicos que se acuestan con chicas son machotes. La mujer adulta e insatisfecha que trata de reconciliarse con su propio cuerpo.

«Que existan más imágenes sexuales no significa que entendamos mejor lo que es el deseo», defiende la realizadora barcelonesa, que debutó con 'Júlia Ist'. «Son dos cosas distintas. En materia de deseo, no estamos tan lejos de nuestros padres ni de nuestros abuelos. Las leyes patriarcales no dejan espacio a la conexión con el placer».

Ampliar Imagen de 'Creatura'.

Hablada en catalán, 'Creatura' consigue una desarmante naturalidad en escenas que pueden incomodar por su componente de intimidad. La hija que recrimina al padre progre que apenas la ha tocado con cariño, temeroso del fantasma del incesto; las adolescentes que chatean con adultos y se inician al sexo en discotecas; las discusiones de una pareja que intenta llevar a la práctica fantasías sexuales... El paisaje de la Costa Brava y la presencia del Mediterráneo también son esenciales en este retrato sobre el deseo femenino y el machismo que lo ahoga.