Cineastas frente al micrófono

Por su parte, Zahedi, director independiente que algunos recordarán por su aparición en la cinta de Richard Linklater ‘Waking Life’, ideó una fórmula novedosa: cada día de 2021 publicó una píldora de dos o tres minutos en la que contaba algún pasaje de su vida. A final de año completó ‘365 Stories I Want To Tell You Before We Both Die’ (‘365 historias que quiero contaros antes de morir’), unas memorias contadas en voz alta en la que se mezclan sus recuerdos como estudiante de cine (cuando compartía habitación con un ‘falso’ David Lynch), decepciones amorosas y profesionales (trató de hacer un documental sobre sus propios fracasos) y una tierna resignación ante el paso del tiempo. Ahora todas las piezas pueden escucharse, previo pago, en su web.