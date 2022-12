'Avatar: El sentido del agua' arrasa en taquilla

'Avatar: el sentido del agua', la esperada continuación de la saga alumbrada por James Cameron, ha arrasado en taquilla en todo el planeta, con una recaudación mundial estimada de 434,5 millones de dólares en su primer fin de semana. Son unos datos fantásticos, pero algo por debajo de los que varios analistas consultados por 'Deadline' pronosticaban hace unos días, donde daban por sentado que alcanzarían los 525 millones de ingresos durante el mismo periodo.

El informe apuntaba a que en Estados Unidos en el primer fin de semana la secuela generaría entre 150 y 175 millones, pero se ha quedado en los 134 millones de dólares. No en vano, contaba ya con 38 millones en ventas anticipadas, lo que ponía al estreno de Cameron por delante de 'Top Gun: Maverick', la cinta que mayor recaudación lleva en todo el año, pero por detrás de títulos como 'Black Panther: Wakanda forever' y 'Doctor Strange y el multiverso de la locura'. En el resto del planeta, la película ha logrado recaudar 300 millones, lo que coloca la cinta por debajo de los 320 millones conseguidos por 'Spider-Man: No Way Home' en su primer fin de semana. Los analistas esperaban 350 millones de dólares, de los que 100 iban a proceder del mercado chino, con unos 20 millones ya previstos en preventa. Pese a que el estreno del lanzamiento coincide con la reapertura del 80% de sus cines, ha sido este mercado el que más ha jugado a la contra de los pronósticos, al estar aún muy afectado por el coronavirus.

Así las cosas, la cinta ha funcionado muy bien, pero un poco por debajo de las expectativas que algunos analistas de mercado habían manejado. En todo caso, el propio Cameron ha dejado caer en alguna ocasión que el éxito de 'Avatar: el sentido del agua' tendría más que ver con su aguante en taquilla. A su juicio, para que funcione como es debido -la producción ha contado con un presupuesto de unos 350 millones de dólares, sin contar con los gastos de promoción- la segunda entrega debería convertirse «en la tercera o cuarta película más taquillera de la historia. Ese es su umbral. Ese es su punto de equilibrio», explicó en una entrevista. En otras palabras, la cinta sería rentable si consigue superar los 2.000 millones y la recaudación de películas como 'Star Wars: Episodio VII - El despertar de la fuerza', en la cuarta posición con 2.069 millones de dólares, y 'Vengadores: Infinity War', que está en la quinta posición con una recaudación de 2.048 millones de dólares. 'Avatar', con una recaudación de 2.922 millones de dólares, es la película más taquillera de la historia.

A favor de esta secuela, que llega trece años después, juega el hecho de que es el blockbuster reciente cuyos ingresos menos han bajado en Estados Unidos de viernes a sábado con una caída de apenas el 16%. 'Top Gun: Maverick', que lleva recaudados 1.488 millones de dólares en todo el mundo, cayó un 26% y obtuvo en su primer fin de semana en Estados Unidos, 125 millones. Hasta el momento, en ese país, ha ingresado 718 millones. Del buen funcionamiento de la cinta en taquilla depende que todas las secuelas posteriores lleguen a buen puerto. La tercera, 'Avatar: The Seed Bearer', ya ha sido confirmada, pero Cameron ha dejado la puerta abierta a dos películas más: 'Avatar: The Tulkun Rider' y 'Avatar: The Quest for Eywa'. Hasta existen fechas orientativas para sus estrenos. El 20 de diciembre de 2024 llegaría 'Avatar 3'; 'Avatar 4', el 18 de diciembre de 2026, y 'Avatar 5', el 22 de diciembre de 2028. Si bien, Cameron ha dicho en alguna ocasión que quizás deje el sillón de director para estas secuelas y se limite a producirlas.