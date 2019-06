Las cuentas de los pequeños

«La supuesta transparencia del proceso electoral quedó menguada»

Lo ocurrido en El Hierro sería anecdótico si no fuera otra cosa. El sistema español para contabilizar votos ha sido muy fiable mientras los números se hacían a mano, y ahora que las nuevas tecnologías podrían aportar mayor agilidad al proceso, resulta que los funcionarios se ponen nerviosos y además se acuestan temprano. El que debía anotar las cifras herreñas desconectó el lunes 27 de mayo a las 20.09 hora de Madrid, y por ahora sigue en paradero desconocido. Al Estado le cuesta aprender en la era digital.

Otros lo han pasado peor. Alguien decidió que no hacía falta incluir en la lista de presentes a los partidos que recibían votos pero no obtenían escaños o cargos públicos. Así aligeraban la transmisión de datos y tal vez podían acabar antes la faena. La supuesta transparencia del proceso electoral quedó menguada, porque las cuentas de los votos emitidos no cuadraban con el total de votantes anotados. Para mejorar la eficacia del proceso, se eliminan los prescindibles. Lo novedoso de este episodio es que la difusión de datos queda supeditada a la voluntad de la adjudicataria antes que al obligado deber de fidelidad a los resultados. El Gobierno no se siente obligado a respetar a los pequeños.