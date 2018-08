Seguiré corriendo por Las Canteras

El Ayuntamiento de la capital grancanaria, en la nueva ordenanza de costas y playas que plantea, pretende acometer algunos pequeños atentados contra la libertad individual de las personas. Uno de los más llamativos, ha sido sin duda, el hecho de querer limitar, condicionar o regular, que en el fondo es prohibir, correr por el paseo de Las Canteras. Un disparate mayor, teniendo en cuenta que se trata de una acción saludable, en un espacio público, que se ha hecho toda la vida, y que no ha matado a nadie. El edil responsable, José Eduardo Ramírez, lo justifica de la siguiente manera: «Las recomendaciones, que no las prohibiciones, de no correr en el paseo de Las Canteras, sobre todo cuando haya mucha gente». Frase que completó de la siguiente manera: «Se faculta a la Policía Local, si en un momento dado hay mucha afluencia en el paseo, a que pueda prohibir de manera puntual hacer running».

Es decir, lo que no iba a ser una prohibición, lo podrá prohibir el policía de turno, a su criterio, humor, y concepto de lo que es mucha o poca gente. Al parecer, la mayor problemática existente en el entorno de la playa son esos peligrosos corredores, que ponen en riesgo la paz existente. No es la delincuencia, no son las terrazas que abusan de su privilegio, ni los ruidos nocturnos de algunos bares de copas, ni la suciedad, cuya área de Limpieza dirige Pilar Álvarez, que tiene el mérito de tener la ciudad más sucia de Canarias, son los corredores, el nuevo enemigo a batir.

Suelo salir a correr con cierta regularidad por el paseo, llegando hasta El Confital. Reconozco que hacerlo en un entorno como ese es una experiencia maravillosa, de la que disfruto, como otros muchos, de manera cívica y responsable, tratando de no afectar a los demás usuarios. Lo seguiré haciendo, con o sin normativa. Ningún policía me puede prohibir hacerlo, porque aunque algunos no lo entiendan, ese paseo es de todos los ciudadanos que quieran disfrutarlo. ¿Qué será lo siguiente, prohibir las sillas de ruedas? ¿Las personas rubias podrán pasear los lunes y miércoles y los morenos martes y jueves? ¿Pero qué disparate es este?