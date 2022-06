Limpieza que brilla por su ausencia

Es una auténtica vergüenza el estado de suciedad en el que se encuentran las calles de esta ciudad. Da igual pasear por una principal, como puede ser León y Castillo, de atrás a adelante, que las paralelas, perpendiculares, traseras y delanteras porque está todo totalmente abandonado.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado de lado por completo este asunto y hoy el aspecto de las aceras de esta ciudad es lamentable.

No me puedo imaginar lo que pensarán los turistas que llegan a la capital y pasean por sus calles. La imagen que se tienen que llevar y lo que contarán cuando vuelvan a sus países.

Los ciudadanos tampoco nos merecemos esto. Pagamos nuestros impuestos y demandamos una ciudad limpia, en la que se pueda vivir y pasear sin tener que soportar olor de orines en todas las esquinas y quedarnos pegados al caminar.

Sé que las comparaciones son odiosas pero también inevitables y me preguntó cómo ciudades con fiestas multitudinarias como Pamplona son capaces de limpiar y pasar agua y desinfectante por las principales calles en cuestión de horas y aquí, pasan meses sin que se lance un manguerazo por aceras y calles. Igual el asunto es muy complicado pero a priori no lo parece. Si se establece un calendario y trazados por el que pasen los medios, que los hay, con cierta periodicidad las callen lucirían de otra manera.

Igual también hay que empezar a tener más mano dura con los dueños de los perros que no cumplen con las normas y dejan sin recoger las 'cosas' de sus animales. Incluso, se me ocurre fijar una tasa para los ciudadanos que tengan perros y que lo recaudado se destine a limpieza. Si no se toman medidas de algún tipo la suciedad nos va a comer.