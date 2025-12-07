Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 8 de diciembre de 2025
C7

La Inteligencia Artificial y la sanidad

La Essscan está lista para liderar ese camino en Canarias. Ahora, lo que necesitamos es que profesionales, instituciones y ciudadanía hagamos nuestra esta oportunidad histórica

José Montelongo

Director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:27

Comenta

La inteligencia artificial (IA) ya no es una promesa tecnológica que se proyecta en un futuro lejano. Está entre nosotros y está transformando la manera ... en que diagnosticamos, tratamos y gestionamos los recursos en los sistemas sanitarios. No se trata de ciencia ficción ni de un experimento de laboratorio, sino de realidades que pacientes y profesionales viven a diario: algoritmos que ayudan a detectar enfermedades en fases más tempranas, sistemas capaces de prever la presión asistencial o herramientas que devuelven al profesional minutos preciosos para la relación humana con el paciente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
  2. 2 La noche en que Oliverio, Acaymo y Benjamín se cruzaron en la vida de Iván Robaina
  3. 3 Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra
  4. 4 Andén Verde: la vieja carretera borra su huella
  5. 5 Siete buques de la flota fantasma rusa atraviesan Canarias esta semana sin ningún tipo de control
  6. 6 La Aemet mantiene la calima «significativa y avisa de heladas en Canarias
  7. 7 El Granca reclamó vía burofax a Dreamland el pago del patrocinio y espera que cumpla
  8. 8 La tradición canaria del Salto del Pastor sorprende en redes sociales: «Tremendo vértigo»
  9. 9 KV Representaciones: la coartada perfecta del falso ojeador Kenneth V.V.
  10. 10 Muere Ramón Trujillo, miembro fundador y primer presidente de la Academia Canaria de la Lengua

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Inteligencia Artificial y la sanidad

La Inteligencia Artificial y la sanidad