La Inteligencia Artificial y la sanidad

La inteligencia artificial (IA) ya no es una promesa tecnológica que se proyecta en un futuro lejano. Está entre nosotros y está transformando la manera ... en que diagnosticamos, tratamos y gestionamos los recursos en los sistemas sanitarios. No se trata de ciencia ficción ni de un experimento de laboratorio, sino de realidades que pacientes y profesionales viven a diario: algoritmos que ayudan a detectar enfermedades en fases más tempranas, sistemas capaces de prever la presión asistencial o herramientas que devuelven al profesional minutos preciosos para la relación humana con el paciente.

En este contexto, la formación en IA no puede entenderse como una opción voluntaria o como un complemento decorativo. Es, sencillamente, una obligación estratégica. La reciente iniciativa AI Health Fundamentals, impulsada por Founderz y Microsoft, lo confirma con claridad: la sanidad del futuro será impensable sin competencias sólidas en inteligencia artificial, ética digital y gestión del dato. Canarias, que ya ha demostrado en otras ocasiones su capacidad de situarse a la vanguardia cuando apuesta decididamente por la innovación, no puede quedar al margen de este proceso.

Desde la Consejeria de Sanidad, a través de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan) asumimos que nuestra misión es mucho más que impartir cursos. Nuestra labor consiste en acompañar a los profesionales y a las instituciones en esta transición compleja. Queremos ofrecer itinerarios formativos que abarquen desde la alfabetización digital básica hasta programas avanzados para perfiles especializados, y hacerlo siempre desde una perspectiva ética, responsable y adaptada a nuestra realidad insular. La Essscan debe ser guía, garante y también laboratorio de innovación, con una propuesta formativa que dialogue con nuestra normativa y que tenga en el centro a los pacientes canarios.

No apostar por esta formación supondría aumentar la brecha tecnológica con respecto a otros sistemas de salud, quedarnos únicamente como usuarios de modelos diseñados fuera de nuestro contexto y, en consecuencia, perder autonomía. Al contrario, invertir en capacitación nos permite garantizar seguridad y confianza, comprender los riesgos y sesgos que pueden acompañar a la IA, y anticiparnos a los retos de gestión de recursos, desde la planificación de camas hasta la disponibilidad de medicamentos o personal. Además, nos abre la puerta a generar innovación local: atraer talento, impulsar proyectos desde nuestras islas y contribuir con soluciones propias a los grandes desafíos sanitarios globales.

Podemos imaginar un futuro en el que los médicos trabajen con asistentes inteligentes que les apoyen en la toma de decisiones y les liberen tiempo para el trato humano; en el que los modelos predictivos eviten la saturación de hospitales en temporadas críticas; en el que la monitorización continua de los pacientes crónicos alerte a tiempo de un empeoramiento antes de que sea necesario un ingreso; o en el que los datos sanitarios generados en Canarias sean la base de proyectos de investigación punteros, desarrollados bajo los más estrictos estándares éticos y de privacidad. Ese futuro no es una utopía: está a nuestro alcance si damos hoy el paso decidido de considerar la formación en inteligencia artificial como una competencia transversal para todos nuestros profesionales sanitarios.

La IA no va a sustituir al talento humano. Pero sí puede amplificarlo, multiplicando su alcance y su impacto allí donde exista visión y preparación. La Essscan está lista para liderar ese camino en Canarias. Ahora, lo que necesitamos es que profesionales, instituciones y ciudadanía hagamos nuestra esta oportunidad histórica. Porque el futuro de la sanidad, lejos de improvisarse, se forma, se planifica y se lidera.