Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 8 de diciembre de 2025

Tres apuntes para empezar la semana

Caso Salazar: Pedro Sánchez ha tardado en reaccionar

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:27

Bochorno en el Día de la Constitución. Viendo el pasado sábado el acto institucional del Día de la Constitución, en el Congreso de los ... Diputados, uno se pregunta para qué lo celebran los mismos que después demuestran que no están a la altura del objeto de la fiesta. Mucho hablar del consenso como valor que hizo posible transitar de la dictadura a la democracia, mucho ensalzar el diálogo y las cesiones de unos y otros que obraron el milagro de un texto constitucional que dio la vuelta a este país como si fuera un calcetín... y luego todo son reproches y descalificaciones. La ronda de comparecientes de dirigentes institucionales y políticos en el patio del Congreso fue absolutamente bochornosa. Hubo quien puso el listón muy alto en materia de indignidad, aprovechando que pasaban por allí para hablar de cualquier cosa menos de la Constitución. Y después está lo de Vox y Podemos, dos partidos que decidieron desmarcarse del acto institucional pero que, sin embargo, mandaran a sendos portavoces a aprovechar que había periodistas para tener su minuto de gloria.

