Tres apuntes para cerrar la semana

Comenta Compartir

El turismo y el resto. Tras cerrarse el acuerdo que evitó la huelga en el sector turístico en la provincia de Las Palmas, el ... presidente de la patronal FEHT, José María Mañaricua, realizó un balance lleno de sentido común, tanto en sus declaraciones como en un artículo de opinión en el que reflexionó sobre el proceso negociador. En síntesis, vino a decir que no fue fácil llegar al acuerdo y que no le salió gratis a las empresas. También es verdad que vienen de unos años de notable aumento de la facturación y también de los beneficios, pero igualmente es incuestionable que en 2020 y en gran medida en 2021 el impacto de la pandemia fue un golpe en la línea de flotación: Canarias se encontró con cero turistas. En esa reflexión, José María Mañaricua lanzó preguntas al vuelo que no deben caer en saco roto. Interrogantes dirigidos, sobre todo, a las administraciones, que deben mirar al turismo no solo para calibrar cuántos recursos tributarios pueden sacar de ese negocio, sino también para comprometerse con una gestión ágil y eficiente. No es de recibo que las promesas de menos burocracia se incumplan y tampoco se puede disculpar que siga pasando el tiempo y junto a los hoteles y apartamentos que han hecho un esfuerzo por renovarse y elevar los estándares de calidad haya espacios -tanto públicos como privados- que son una auténtica invitación a cambiar de acera.

EE UU y las vacunas. Más allá de la guerra arancelaria, Estados Unidos empieza a notar otro de los efectos perversos de las políticas de Donald Trump y la corte de asesores que lo rodea: la proliferación de enfermedades derivadas de las teorías antivacunas propagadas, entre otros, por nada menos que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy. El mundo de la ciencia ya se echó las manos a la cabeza cuando sonó su nombre para esa cartera y el poco tiempo transcurrido le está dando la razón. El problema es que cuando se intente corregir una singladura tan desastrosa, por el camino se habrán quedado unas cuantas vidas. La lectura. Se aproxima el Día del Libro y es una excusa tan buena como cualquier otra para regalar uno. En tiempos de digitalización y, al menos en teoría, de muy poca lectura, sorprende el estado de salud de la industria editorial de España, una de las más robustas de Occidente. Hagamos votos para que se mantenga, que buena falta que hace. Ya puestos, ahí va una sugerencia: no hay mejor homenaje a Vargas Llosa que regalar una de sus obras.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Columnas de opinión