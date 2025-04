Se veía venir: casi todas las comunidades autónomas -salvo alguna honrosa excepción- dicen que están saturadas de menores migrantes no acompañados, como también de menores ... no migrantes tutelados, de manera que su capacidad de acogida está más que desbordada. Es la respuesta al requerimiento del Gobierno que conlleva el decreto ley que el día 10 debe ser convalidado en el Congreso. Esa comunicación es previa a concretar el reparto, que tendrá en cuenta varios factores, incluido el esfuerzo de acogida que se haya realizado hasta la fecha.

En realidad, esa saturación tiene truco: es verdad que hay comunidades en las que no quedan plazas disponibles, pero sencillamente porque no hubo voluntad política de crear esas plazas. No porque no haya recursos autonómicos, sino porque es más fácil ponerse de perfil y dejar que sea el otro quien atienda a los menores, les dé techo, comida, formación, planes de integración... Eso que le ha tocado hacer a Canarias por el sencillo hecho de que era aquí donde arribaban -y lo siguen haciendo- cayucos y pateras. En este punto, conviene recordar que no hace tanto era a las costas andaluzas, murcianas y de Baleares a donde llegaban las embarcaciones con menores a los que sus padres subían, arriesgando de paso sus vidas, para ver si se ganaban el pan y enviaban unas migajas de retorno al lugar de origen.

La respuesta de la mayoría de las autonomías es la foto perfecta de un Estado fallido. Porque un Estado donde anida la insolidaridad no merece llamarse Estado... Es otra cosa:una suma de territorios, unos reinos de taifas donde cada cual quiere que al de al lado le vaya un poco peor porque así cree que progresará... y esa visión del país parte del principio de que Canarias es la que tiene que resolver un problema que no es de todos, sino del lugar de llegada. En esto, tampoco hay que sorprenderse, el norte y el centro de la Unión Europea llevan instalado en el mismo principio ideológico desde hace años y por eso mismo les daba igual que llegasen migrantes a Lampedusa o a las costas italianas y o españolas. Esa película no iba con ellos y no querían saber nada de los problemas del sur.

Sospecho que el día 10 vamos a ver y oír mucho de eso en el debate del decreto ley. Quedará para la historia en el Diario de Sesiones, el mismo que recogió las palabras de apoyo en su día al presidente de Ucrania en una sesión histórica y la bienvenida a los miles de paisanos de Zelenski que huían de la guerra. Para ellos sí hubo capacidad de acogida...