¿Para qué un jubileo?

A migos lectores-as, muchos saben que el jubileo es un tiempo extraordinario que la Iglesia católica celebra cada 25 años en el que los ... cristianos son invitados a dar pasos de conversión, de reconciliación y de una renovación espiritual.

El jubileo que estamos celebrando este año 2025 comenzó el pasado 24 de diciembre y acabará el próximo 6 de enero del año 2026.

Recordemos que el Jubileo tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento, donde cada 50 años se proclamaba un tiempo especial de Libertad y Reconciliación, durante el cual se perdonaban las deudas, se liberaban los esclavos y se devolvían las tierras a sus propietarios originales.

Sepamos también que fue en el año 1300 cuando el papa Bonifacio VIII instituyó el primer jubileo como un tiempo de perdón y renovación espiritual, y que, desde entonces, cada jubileo se ha convertido en un suceso de la Iglesia católica que nos anima de forma especial en este jubileo a reconciliarnos con Dios y con las personas renovando así nuestra fe haciendo una buena confesión y leyendo con frecuencia la Biblia, que siempre alimenta nuestra fe.

Amigos lectores-as, les animo a vivir con mucha fe este jubileo que acabará el próximo 6 de enero del año 2026.