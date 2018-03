El movimiento de Torres

Esta última semana ha estado cargada de actividad política en el Parlamento de Canarias. El aplazamiento de la sesión plenaria en la que se tenía que elegir a los nuevos miembros de los órganos dependientes del Parlamento y el Debate de la Nacionalidad acapararon durante días toda la atención política e informativa. Polémicas y cruces de acusaciones precedieron a un debate que en algunos momentos se vivió con especial intensidad y que llegó, efectivamente, marcado por el cambio de tono del PSOE.

Un PSC despechado ha hecho fracasar el acuerdo alcanzado previamente con CC y el PP para repartirse el Diputado del Común, el Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas. Ha sido el último episodio de una Legislatura que comenzó con el acuerdo de gobierno entre CC y el PSC, pacto que saltó por los aires en vísperas de la Nochebuena del 2016 entre otra razones por el desacuerdo del reparto de los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias. Como se recordará, la reacción inmediata del presidente de los populares en el Archipiélago fue la de anunciar que su partido no contemplaba entrar en el Gobierno canario, añadíendo además que “el PP no tiene ansiedad ni desespero por ocupar el espacio vacante del PSOE”. A pesar de que -según Antona- el PP no tenía ansiedad ni desespero para relevar al PSC en el Gobierno de Canarias, hasta el mes de julio de 2017 se escenificaron largas negociaciones entre CC y el PP que fracasaron al no poder los nacionalistas satisfacer la petición de los populares de entrar con cuatro consejerías en el Gobierno.

La ruptura de aquellas conversaciones entre populares y nacionalistas coincidieron en el tiempo con la llegada a la secretaría general del PSC de Ángel Victor Torres.