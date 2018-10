Egipto y las diez plagas bíblicas

Ranas que inundan ríos, piojos que lo cubren todo, moscas que infectan el aire, una terrible peste que fulmina el ganado, úlceras por toda la piel, lluvia de granizo y fuego, plaga de langostas, muerte de los primogénitos...Cuenta el Antiguo Testamento que Dios penó a los egipcios con diez plagas para obligarlos a dejar marchar a los hebreos hacia tierra santa, un castigo con el que Moisés amenazó al terrible faraón que mantenía a su pueblo bajo el yugo de la esclavitud. La drástica estrategia, según narra el segundo libro del Pentateuco, abrió la puerta al Éxodo aunque muchos siglos después aquí seguimos cubiertos de bichos: la maldición bíblica de Cataluña aún lo impregna todo. No hay manera de librarse. Un año después del violento 1-O este país continúa atrapado en la viscosa telaraña catalana. La mantis religiosa del independentismo amenaza cada intento del Gobierno central, de las comunidades autónomas o de cualquier ser pensante para salirse del círculo y afrontar problemas que no estén directamente relacionados con la madre de todas las batallas. No hay desempleo, ley de dependencia, subida fiscal o asesinato machista que supere en importancia a la cuchilla con que JxCat y ERC pretenden pasar a toda la actualidad política.

«No hay faraón que aguante tremendo chaparrón por mucho que Sánchez confíe en seguir»

Las cansinas amenazas de los independentistas lo impregnan todo desde hace un año sin que seamos capaces de desprendernos del tufo. De hecho, el olor a podrido es incluso más fuerte desde que Pedro Sánchez se vio obligado a tirar de los votos catalanes para llegar a Moncloa. Un día Torra amaga con dejar en minoría al PSOE si no hay referéndum antes de noviembre, al siguiente Puigdemont lleva al Parlament al borde del precipicio y al otro Arrimadas reclama a los socialistas la vuelta del 155.

Una plaga, cuatro, siete...La particular pesadilla de la marmota de este país continúa agitando el sueño de todos, incluso de los que aún confían en que la legislatura llegue a buen puerto. No hay faraón que aguante tremendo chaparrón por mucho que el renacido Sánchez siga entonando el mantra de que no habrá elecciones anticipadas. Los catalanes seguirán tirando de la cuerda hasta que el frágil hilo no aguante más, es decir, hasta que sus cálculos indiquen que es hora de dejar salir a los hebreos.

Hasta entonces tendremos que acostumbraron a que la todopoderosa tinta de Cataluña siga manchando páginas e informativos. El cielo está oscuro, negro retinto, cargado de males que nos convierten en simples seres terrenales en manos de los dioses del independentismo. Éxodo 5:1.