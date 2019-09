César nos enseñó a mirar

No voy a entrar en el contrastado talento de César Manrique como pintor, escultor e investigador de materiales para las artes plásticas, ni en su capacidad para diseñar espacios o para adaptar la Naturaleza al deleite humano, porque está claro que estamos ante uno de los grandes artistas con dimensión universal que Canarias dio en el siglo XX. Por otra parte, es bien conocida su persistente defensa del equilibrio medioambiental, que lo convierten en uno de los grandes ecologistas que, como Cousteau, Dian Fossey, Rachel Carson o Rodríguez de la Fuente, ejercieron en tiempos en los que el futuro físico de La Tierra como hábitat compartido y sostenible era asunto de minorías, que tenían un eco limitado a pesar de su enorme prestigio, y poco o ningún caso se les hacía a estas voces pioneras que advertían y alertaban sobre la degradación del planeta.

En el centenario de su nacimiento, es obligado hablar de su pedagogía necesaria y de su generosidad. Tuve ocasión de tratarlo justamente los últimos meses de su vida, porque trabajábamos en un proyecto común. En esos meses pude comprobar de cerca que Manrique era un hombre apasionado, cuando él hablaba yo me preguntaba cómo demonios tomaba aire, pues no dejaba huecos para el silencio. Las ideas se agolpaban en su boca, pero lo más importante es que fue un hombre de acción y con capacidad de convicción que le funcionó sobre todo en su isla y con su isla. Pero no fue fácil. César había regresado a finales de los años sesenta de Nueva York y, con el apoyo de su amigo Pepín Ramírez, entonces presidente del Cabildo conejero, se lanzó a la tarea de quitar de Lanzarote esa mala fama de isla inhóspita y maldita.

Entonces, para muchos César era una maldición que había caído sobre la isla. Hoy son todo loas y parabienes, pero hace 50 años se le criticaba ferozmente porque estaba haciendo en Mozaga un Monumento al Campesino que nadie entendía, y metía mano en Los Hervideros, La Cueva de Los Verdes y otros elementos que hasta que él no puso sus ojos en ellos no contaban o se desmoronaban piedra a piedra, como es el caso del Castillo de San José. Había voces furibundas que se oponían a que interviniera en Los Jameos del Agua, entonces en su primera fase, y veían como una locura que planease hacer un mirador desde el que se pudiera contemplar desde lo alto el archipiélago Chinijo. Graciosa, Alegranza y Montaña Clara empezaron a tener tres dimensiones, porque hasta entonces solo eran siluetas planas vistas desde el nivel del mar, que para verlas en toda su belleza había que desafiar la trabajosa ascensión al volcán de La Corona o el vértigo desde el farallón del risco de Famara. Todo eso por lo que hoy se enaltece a César, entonces fue motivo de críticas, y tuvo que emplear mucha pedagogía para que se entendiera que lo que siempre se vio feo y despreciable era en realidad bello por diferente. Una persona con menos tesón que Manrique habría abandonado.