Quevedo, un artista con todas las letras, aunque a algunos les moleste

Quevedo es el canario más internacional del momento. Y aunque a muchos les moleste, es un artista como la copa de un pino. No solo ... tiene talento escribiendo, también lo tiene como persona y el pasado sábado en el estadio de Gran Canaria lo demostró, una vez más.

Gran Canaria se rindió al canario y el canario se rindió a su isla con un espectáculo que duró más de dos horas y media y tuvo de todo: emoción, diversión, sonrisas y lágrimas. Un 24 de mayo de 2025 que se recordará durante años, aunque a algunos les moleste.

Arcadio Suárez

Muy pocos cantantes pueden vender más de 40.000 entradas para un 'show' y él lo hizo. Y además corroboró que es el número uno con gestos tan bonitos como el que tuvo con Los Gofiones, una agrupación histórica del archipiélago canario. Todo el estadio entonó el 'Ay mi Gran Canaria' y saltó con el 'Somos costeros' creando una atmósfera mágica en el estadio que quedará para la historia, aunque a algunos les moleste.

También consiguió que miles de personas se pusieran la camiseta de la UD Las Palmas, hasta algunos de la isla vecina no dudaron en llevarla puesta. La iniciativa de Ángel González en TikTok fue todo un éxito y tiñó un estadio acostumbrado este año a la tristeza -gracias a la nefasta temporada de la UDLas Palmas- en una auténtico belingo.

En la celebración, Quevedo no estuvo solo. Le acompañaron La Pantera, Maikel Delacalle, Lucho RK y Lola Índigo. Con La Pantera dejó otro momento para el recuerdo cantando 'Piel de cordero'. Una canción que hizo a este último estremecerse y llevarse las manos a la cabeza cuando escuchó a todo el recinto gritar su nombre. Una humildad propia de jóvenes que solo tienen un objetivo en mente: comerse el mundo a base de trabajo, trabajo y más trabajo.

A principios de esta semana se viralizó en redes sociales un vídeo grabado por un padre que había asistido al concierto acompañando a su hija. El hombre admitió que fue uno de los mejores concierto de su vida. «Si alguien me hubiera dicho que este 'show' se iba a convertir en uno de los más recordados le diría que estaba loco», señaló este usuario en su red social. La vibra, el montaje, los focos, y la acústica fueron inmejorables en un día que salió todo rodado.

Es imposible que alguien no sea capaz de ver que es la voz de una generación que busca su música no solo para refugiarse, también para cantarla a todo pulmón, teletransportarse a casa e incluso sentirse en paz y tranquilidad.

Es imposible que alguien no sea capaz de ver que es la voz de una generación que busca su música no solo para refugiarse, también para cantarla a todo pulmón

El propio protagonista no pudo evitar emocionarse en más de una ocasión. Arcadio Suárez, fotógrafo de este periódico, captó uno de los momentos donde el grancanario se lleva una mano a la cara mientras se aprecia sus ojos brillantes tras los cristales de las gafas. Y como él, muchos de sus seguidores no pudieron aguantar las lágrimas con canciones como 'Me falta algo', 'Buenas noches' o 'Que asco de todo'. Y esto, aunque les duela, es música y arte. Porque no crea solo himos para que suenen en la discoteca, también transmite con sus letras, aunque a muchos les moleste.

El concierto ya solo mereció la pena por ver la cara de felicidad de una persona que no está atravesando precisamente por su mejor momento. «Fue un día que no olvidaré nunca», me dijo días después. Rick Rubin, productor discográfico estadounidense, ganador del Grammy en numerosas ocasiones, lo resumió en una frase: «El arte crea una conexión profunda entre el artista y el público. Y a través de esa conexión, ambos pueden sanar».

Quevedo es unión, orgullo y talento. Presume de las islas y de su idiosincrasia como pocos. Y lo mejor es que lo vamos a disfrutar mucho tiempo. Solo tiene 23 años y ya reina en Canarias, aunque a algunos les moleste. Buenas noches y feliz día.