Mattin

Marruecos, en la cuerda floja

El Foco ·

Desde 2011, el país juega con fuego. La disfuncionalidad entre una monarquía de formas casi absolutas y una sociedad civil que desea una transición a la democracia es cada vez mayor

Daniel Reboredo

Historiador y analista de política internacional

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:01

Comenta

Gran parte del mundo actual se está convulsionando con movimientos sociales, protestas y manifestaciones encarnadas por la que se denomina en los medios Generación Z. ... Vinculada y reducida interesadamente por la domesticada sociología a la tecnología, internet, redes sociales, etcétera, se intenta esconder y minimizar que son iniciativas de indignación y rebeldía contra situaciones de injusticia social, pobreza y desigualdad en las que participan personas no vinculadas a esa generación y que integran también el espectro social.

Marruecos, en la cuerda floja