Vía libre a ampliar el estado de alarma

En una sesión plenaria con poco más de cuarenta diputados presentes y 306 votos telemáticos, la ampliación el estado alarma ha sido respaldada por el PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que conforman el Ejecutivo, pero también por el PP, Ciudadanos, PNV, Más País, Compromís, BNG, UPN CC-NC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe, aunque prácticamente todos ellos tenido alguna que otra palabra gruesa hacia el presidente y la forma en cómo está gestionando esta crisis sanitaria.

De su lado, las formaciones independentistas de Esquerra Republicana (ERC), Junts y Bildu se han decantado, de nuevo, por la abstención porque consideran que algunas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo, además de «insuficientes», han resultado «ineficaces» para combatir la pandemia, y porque coinciden en que debe prorrogarse la paralización total de las actividades no esenciales.

Y por primera vez desde que se decretara el estado de alarma ha habido dos partidos que han votado en contra de prolongarlo. Se trata de Vox y la CUP. Los de Santiago Abascal han vuelto a reiterar la necesidad de que dimita el Gobierno y se conforme uno de «emergencia nacional» para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias, y la organización antisistema ha justificado su rechazo en que el Gobierno está haciendo de la crisis es «digna del peor capitalismo». «No nos dejan más remedio que volver a las calles», ha advertido su diputada Mireia Vehí.

La prórroga se ha aprobado en los términos propuestos por el Gobierno, ya que horas antes el Pleno había rechazado las propuestas de modificación al decreto de prórroga que habían planteado Vox, ERC, Junts, Ciudadanos, BNG, Compromís y Foro Asturias.

En quince días, nueva prórroga

El Gobierno decretó el estado de alarma el pasado 15 de marzo y con la de este jueves ya son dos las prórrogas que ha pedido al Congreso para ampliar el estado de alarma. La primera de ellas caduca el próximo 12 de abril y con la aprobación de esta segunda esta situación de excepcionalidad se alargará hasta las cero horas del 26 de abril.

No obstante, durante su intervención en el Pleno, el presidente del Gobierno se ha mostrado «convencido» de que dentro de quince días tendrá que solicitar al Congreso una nueva prórroga por otros quince días más porque sostiene que para entonces se no habrá puesto aún fin a la pandemia.

«Es que si pido un decreto de alarma de un mes, la oposición me dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada quince días a esta Cámara a pedir la prórroga», ha indicando, añadiendo que sería «una noticia extraordinaria» que no fuera necesaria una tercera prórroga.