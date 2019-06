Sánchez pide a Rivera y Casado que se abstengan en su investidura

La portavoz socialista, que ha comparecido ante los medios para dar cuenta de las reuniones que ha mantenido esta tarde Sánchez con Rivera y Casado, ha lamentado que ambos se hayan "instalado en la estrategia de impedir que se forme el gobierno que los ciudadanos han querido".

Según ha contado Lastra, en su reuniones con Rivera y Casado el presidente en funciones ha pedido a ambos que no obstaculicen la formación de Gobierno y se abstengan y ha dado varias razones, entre ellas que no hay una alternativa al Gobierno socialista, que son muchos los retos que tiene que afrontar el país cuanto antes o que "los españoles han votado entendimiento y no bloqueo".

Ha señalado que, si PP y Ciudadanos "no tienen capacidad de sumar", lo que tampoco deberían hacer es bloquear y ha insistido en apelar a la "responsabilidad" de estos partidos.

Tras lamentar la negativa de ambos a abstenerse, Adriana Lastra se ha preguntado "cómo es posible" que PP y Cs "pacten con la ultraderecha y la blanqueen" en la Comunidad de Madrid o sean su "llave y picaporte" en las instituciones y al mismo tiempo "bloqueen al Gobierno de la nación".