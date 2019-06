Sánchez e Iglesias acuñan un "gobierno de cooperación" para forjar un acuerdo

Equipo plural «sin vetos»

Otros apoyos

Del otro lado, la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, ha recordado que el PSOE y Unidas Podemos no suman mayoría, por lo que necesitan el apoyo de otros grupos para la investidura, cuando le han preguntado si los socialistas aceptarían la entrada de ministros de Podemos. "No se ha hablado de nombres", ha dicho en rueda de prensa Adriana Lastra.

Si Pedro Sánchez sumase a los 123 escaños del PSOE los 42 diputados de Podemos, le faltarían aún recabar los apoyos de otros grupos y todas las miradas apuntan a Compromís, PNV y PRC.

Y aunque en el encuentro no se haya abordado la cuestión de los nombres, en el PSOE no quieren que Iglesias u otros miembros destacados de la formación morada estén en el Gobierno. El presidente, no obstante, no se niega a dar entrada a personas independientes, según han concretado al término de la reunión fuentes del PSOE.

Lastra ha mostrado satisfacción por la disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo que lleve a un gobierno que sería "plural, abierto, integrador, incluyente y representativo de las distintas sensibilidades".