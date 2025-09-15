Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Congreso EFE

Urtasun tras la cancelación de la Vuelta: «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima Eurovisión»

El titular de Cultura ha abogado por que los eventos culturales y deportivos «no blanqueen el genocidio»

EP

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:05

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este lunes que le «preocupa» y le «ocupa» la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión 2026. «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima edición de Eurovisión», ha defendido.

Urtasun se ha expresado así en una entrevista RNE, recogida por Europa Press, tras las protestas propalestinas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición de 2025 con final en el centro de Madrid.

El titular de la cartera de Cultura ha abogado por que los eventos culturales y deportivos «no blanqueen el genocidio». «He sido muy claro a lo largo de esta última semana alrededor de esta cuestión y también creo, de una manera muy clara, que igual que ya lo han hecho Irlanda, Eslovenia, Islandia y también los Países Bajos, si no logramos expulsar a Israel, España no debe de participar», ha insistido.

Para Ernest Urtasun, los ciudadanos movilizados este domingo en Madrid enviaron un «gran mensaje»: «Que no toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que, probablemente, es la mayor atrocidad que se ha visto en el mundo en el siglo XXI».

En este sentido, el ministro de Cultura ha añadido que lo importante es que «la movilización se pueda desarrollar con normalidad y que logró sus objetivos». «Yo me alegro», ha recalcado Urtasun.

El pasado viernes la cadena pública televisiva de Países Bajos, AVROTROS, se sumaba a las de Eslovenia, Islandia e Irlanda, condicionando su presencia en el Festival de Eurovisión a la participación de Israel. En España, RTVE aun no ha tomado ninguna decisión.

Desde el pasado mes de junio, la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas, es la presidenta del Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el máximo órgano de supervisión y de toma de decisiones del certamen musical.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Samuel L. Jackson repite pizzería en Gran Canaria
  2. 2 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  3. 3 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  4. 4 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  5. 5 Muere un joven en un accidente de moto en Tenerife
  6. 6

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  7. 7 Viera y Jesé, a fuego lento
  8. 8 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  9. 9 A juicio tres hombres por tráfico de drogas y blanqueo de capitales: intervenidos 13 kilos de estupefacientes, vehículos y herramientas
  10. 10 Un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Morro Jable

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Urtasun tras la cancelación de la Vuelta: «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima Eurovisión»

Urtasun tras la cancelación de la Vuelta: «Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima Eurovisión»