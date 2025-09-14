Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento de los altercados entre la Policía y los manifestantes a favor de Palestina. Afp

Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta

Defiende que España «brilla como ejemplo» frente a la «barbarie» ante la comunidad internacional antes de la insólita suspensión de la carrera

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:55

España fue este domingo protagonista de un episodio insólito ante la mirada de buena parte del mundo. La organización de la Vuelta ciclista, un ... aconteciminto deportivo de relevancia internacional, acabó suspendiendo su etapa final ante la imposibilidad de controlar las protestas organizadas contra el equipo Israel Premier-Tech, que, desde hacía días habían puesto en jaque su continuidad y la integridad física de sus participantes. Y lo hizo después de que el presiente del Gobierno aplaudiera sin peros el boicot durante un acto del PSOE andaluz diseñado para lanzar la candidatura de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la presidencia de la Junta frente a un consolidado Juanma Moreno.

