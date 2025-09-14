Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que el comisario de la UCI comunica a Jonas Vingegaard y al resto de ciclistas la finalización anticipada de la Vuelta a España. Javier Lizón (Efe)
Etapa 21

Vingegaard gana la Vuelta más convulsa

El danés vuelve a saborear el éxito en una edición donde las protestas propalestinas condicionan el recorrido e impiden llegar a Madrid

Igor Barcia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:03

«El final de La Vuelta no tiene plan B, solo pensamos en llegar a Madrid», dijo hace un par de días Javier Guillén, ... organizador de la carrera. Pero las protestas propalestinas en la capital de España impidieron que el pelotón alcanzara la meta final de la edición de 2025, que pasará a la historia por los incidentes que abortaron la llegada de hasta tres etapas. El habitual paseo de los corredores y la ceremonia de premiación con Jonas Vingegaard en lo más alto del podio dejaron paso a las imágenes de incidentes, de vallas tiradas y de cargas policiales para tratar de contener a la multitud que protestaba por la presencia del equipo Israel en la ronda hispana.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según el economista Pedro Cubas
  3. 3 Investigan la aparición del cadáver de una jóven en Tenerife
  4. 4 «Aika me ha salvado varias veces la vida»
  5. 5 La Aemet desvela cuáles son las cuatro islas que llegarán a 34 grados
  6. 6 Mary y Laura: Para lo que usted necesite
  7. 7 Una mujer en estado crítico tras ser rescatada de un incendio en su vivienda en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 La Justicia obliga a Santana Cazorla a devolver la finca donde está el parque acuático Lago Taurito
  9. 9 La viñeta de Morgan de este domingo 14 de septiembre
  10. 10 La Fiscalia pide 3 años de cárcel para un hombre por abusar sexualmente de 46 menores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vingegaard gana la Vuelta más convulsa

Vingegaard gana la Vuelta más convulsa