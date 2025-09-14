Las manifestaciones a favor de Palestina cancelan La Vuelta

18:02

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado este domingo la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España debido a las protestas propalestinas en Madrid.

«Hoy la movilización social ha vuelto hacer lo que debería haber hecho el gobierno hace mucho tiempo. ¡La vuelta se para completamente en Madrid! Este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo», ha señalado a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.