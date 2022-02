Las frases que deja Ayuso en su comparecencia más dura

En una rueda de prensa sin preguntas ni tampoco precedentes en la política española, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado con especial virulencia contra la dirección de su propio partido, a la que acusa de urdir una trama de espionaje contra ella.

«Nunca imaginé que la dirección de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel contra mí»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que mantiene desde hace meses un pulso con la dirección del PP por el control de partido en la región, no ha ahorrado calificativos para describir la supuesta operación de la que acusa a Génova. En su intervención ha normbrado especídicamente al presidente de la formación, Pablo Casado.

«Pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional»

Díaz Ayuso ha exigido una respuesta clara e inmediata a su partido para explicar o aportar pruebas de que se produjo un delito de corrupción en la firma del contrato de urgencia para suministrar 250.000 mascarillas, firmado en lo peor de la pandemia, el 1 de abril de 2020.

«Siempre he sido leal a mi casa»

Ayuso defiende que «de esta operación me enteré en Génova, ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno. Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada»

«El hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente»

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que se enteró a través de «varios medios de comunicación» que la dirección de su partido estaba preparando un informe para limitar el ascenso meteórico que está tenido dentro de su partido.

«Las declaraciones que provienen del entorno de Pablo Casado, y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos»

Ayuso se ha mostrado especialmente dolida con el presidente de su partido, al que acusa de lanzar acusaciones «desde el anonimato» y no desmentirlas. «Que la oposición me ataque, es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque me quiero presentar al Congreso, es insensato», ha zanjado.