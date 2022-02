El PSOE pedirá a la Fiscalía que estudie el supuesto caso de espionaje

La noticia del supuesto caso de espionaje dentro del PP para investigar los negocios del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desatado una tormenta política fraguada al calor de los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Entre las reacciones, desde el PSOE ya confirman que pedirán a la Fiscalía que estudie el caso.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado,desde Oviedo, que con la supuesta trama «pierde la democracia» y ha reclamado al PP una «respuesta ejemplarizante» para colaborar en la «estabilidad» del país.

Más crítico ha sido el persidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. En una entrevista con Radio Televisión de Castilla-La Mancha ha ironizado con que en el PP «se han convertido en guionistas» de series policíacas, que «han ido desde capítulos relacionados con Bárcenas hasta el comisario Villarejo».

Desde Unidas Podemos, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha exigido al PP que deje de usar la región como «campo de batalla» interno y que deje de parecer que gobierna una «mafia siciliana». «Vemos cómo se están usando las instituciones de los madrileños para la peor política con espionajes internos del PP que no sabemos si se han pagado con dinero público», ha lanzado en los pasillos de la Cámara regional al ser preguntada por el presunto espionaje.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Mónica García, ha avanzado que su formación pedirá la comparecencia de Ayuso para explicar este caso. «A mí me da igual los navajazos que se peguen entre los mafioso uno y los mafiosos dos. A mí lo que me interesa es que la presidenta venga a dar explicaciones, que no nos enteremos a través de filtraciones, de juegos cruzados. Es obvio que en el PP saben muchísimo más de lo que sabemos los madrileños y queremos asegurarnos de que ni un solo euro de los madrileños ha ido a las prácticas mafiosas del PP», ha subrayado en rueda de prensa.