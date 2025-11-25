Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La nueva fiscal general del Estado. Teresa Peramato, en el que era su despacho hasta ahora. E. P.

Teresa Peramato, la fiscal volcada en la igualdad ungida un 25-N

Perfil ·

La nueva fiscal general del Estado atesora una carrera de 35 años, iniciada cuando las mujeres no menudeaban en la justicia española

Paula De las Heras
Doménico Chiappe
Lourdes Pérez

Paula De las Heras, Doménico Chiappe y Lourdes Pérez

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:34

Comenta

A las personas las describen, también, los detalles. En la mesa de Teresa Peramato Martín (Salamanca, 12 de noviembre de 1962) como fiscal contra ... la violencia machista lucía, ante cualquiera que visitara su despacho, una talla de madera que recreaba a una mujer embarazada. La había comprado en un mercadillo y, según explicaba a quien se interesaba por ello, era para tener siempre presente el destructivo efecto de los ataques que aún sufr las mujeres y, con ellas, también sus hijos.

