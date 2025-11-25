Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 25 de noviembre de 2025
Efe

El Gobierno opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

Sánchez, recién regresado de Sudáfrica y Angola, la propondrá en el Consejo de Ministros que se celebra esta mañana

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:35

Comenta

Pedro Sánchez ha decidido no esperar ni un segundo. Nada más aterrizar el presidente del Gobierno de la gira africana que le ha llevado a ... Sudáfrica y Angola para participar en el G-20 y la cumbre UE- Unión Africana, Moncloa ha anunciado la decisión de iniciar hoy en el Consejo de Ministros el proceso para elegir a la sustituta de Álvaro García Ortiz, que ayer solicitó su cese como consecuencia de la condena por revelación de secretos fallada el pasado jueves por del Tribunal Supremo. El relevo propuesto es Teresa Peramato Martín, actualmente fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  3. 3 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  4. 4 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  5. 5 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  6. 6 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  8. 8 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  9. 9 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  10. 10

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

El Gobierno opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz