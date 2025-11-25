Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
García Ortiz, en la ceremonia de inicio del curso judicial. EFE

Peramato, la jefa 18 de una Fiscalía General siempre en el ojo del huracán

García Ortiz ha sido el quinto responsable del Ministerio Público, el primero por condena judicial, en dimitir desde 1978 en una institución que quema

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Lo describió con humor negro, en una tensa comparecencia ante el Congreso, José Manuel Mata: ya se sabe, vino a decir, que la Fiscalía General ... del Estado se asemeja a «la parrilla de San Lorenzo, que primero te ponen de un lado y luego de otro», una manera propia y desde dentro de describir la lluvia de presiones que cae desde la Transición de la que ahora se celebra su medio siglo sobre la institución que reúne a los acusadores públicos de España. Mata acabaría escribiendo, del todo involuntariamente, un hito en la historia del hermoso edificio de la calle Fortuny: murió en noviembre de 2017 a diez mil kilómetros de distancia, en Buenos Aires, donde su salud colapsó repentinamente en el transcurso de un viaje oficial.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  3. 3 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  4. 4 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  5. 5 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  6. 6 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  7. 7 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  8. 8 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  9. 9 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 El Ayuntamiento dice que las reclamaciones por la noche de Reyes decaen y los vecinos lo niegan

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Peramato, la jefa 18 de una Fiscalía General siempre en el ojo del huracán

Peramato, la jefa 18 de una Fiscalía General siempre en el ojo del huracán