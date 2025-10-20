Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La caída de Amazon en Canarias colapsa los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros
Mariano Moreno en la comisión del Senado Efe

El Supremo cita al exgerente del PSOE por los pagos sin justificar a Ábalos y Koldo

El magistrado, quien también quiere interrogar a la trabajadora que entregaba los sobres, llama el excontable para aclarar por qué en los libros del partido no aparecen ciertos abonos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:38

Comenta

El juez del 'caso Koldo' en el Supremo da el primer paso para investigar si hubo pagos con dinero negro desde Ferraz a José Luis ... Ábalos y a su exasesor Koldo García. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos el próximo 29 de octubre a Mariano Moreno Pavón, gerente del PSOE entre 2017 y 2021, y a Celia Rodríguez Alonso, la trabajadora la Secretaría de Organización encargada entregar los sobres con grandes cantidades en metálico a los dos imputados.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  2. 2 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  3. 3 En la locura, la UD Las Palmas es la reina
  4. 4 El mayor proyecto solar de Gran Canaria suma 37.721 paneles en cinco plantas
  5. 5 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado
  6. 6 Un seísmo de magnitud 3,4 entre Gran Canaria y Tenerife se deja sentir con intensidad 2
  7. 7 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 La caída de Amazon en Canarias colapsa los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Supremo cita al exgerente del PSOE por los pagos sin justificar a Ábalos y Koldo

El Supremo cita al exgerente del PSOE por los pagos sin justificar a Ábalos y Koldo