Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto del informe de la UCO R.C.

La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

La Guardia Civil detecta pagos sin «respaldo documental» del partido, después de descubrir fotos con sobres llenos de dinero

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:17

Comenta

«El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el PSOE pagó con ... supuesto dinero negro una serie de gastos a José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García. El informe patrimonial de 285 páginas sobre el exministro que los agentes han entregado este viernes en el Supremo revela que los agentes han detectado pagos «sin respaldo documental» del partido a ambos imputados, después de haber descubierto fotos (supuestamente realizadas por Koldo) con sobres con el logotipo del PSOE llenos de dinero destinados a encausados.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  3. 3 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género
  6. 6 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  7. 7 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  8. 8 Accidente en la GC-2: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía
  9. 9 Un chiringuito a los pies de Las Canteras, la filosofía de Bocachancla
  10. 10 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo