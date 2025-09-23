Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los exdiputados socialistas, Santos Cerdán y Jose Luis Abalos EFE

El juez acelera para llevar a juicio a Koldo, Ábalos y Aldama por las mascarillas

El instructor del Supremo divide en dos la causa y deja en una pieza separada la «incipiente» investigación sobre los presuntos amaños de obra pública en Transportes, que afecta a Cerdán

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:23

La dimensión del 'caso Koldo' desborda al Tribunal Supremo. El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, ante la envergadura que está tomando la trama ... que supuestamente dirigía Santos Cerdán -y en la que participaba, entre otros, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García- ha decidido dividir en dos grandes bloques la investigación.

