Urgente Una colisión de tres vehículos a la altura de La Pardilla colapsa el tráfico en la GC-1
Koldo García Europa Press

La Guardia Civil concluye que los audios de Koldo no están manipulados

El servicio de Criminalística del instituto armado informa al Supremo que las grabaciones que implican a Cerdán y a Ábalos en las adjudicaciones irregulares son reales

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:16

«No hay trazas de manipulaciones». El futuro procesal de José Luis Ábalos y Santos Cerdán se llena de nubarrones. El Departamento de Ingeniería Digital ... de la Guardia Civil ha certificado al Tribunal Supremo que los ocho audios grabados por Koldo García y que sirvieron, entre otras cosas, como prueba de cargo para mandar a la cárcel a Cerdán el pasado 30 de junio acusado de dirigir una trama corrupta no están manipulados. Según Criminalística del instituto armado, esas grabaciones en las que los dos exsecretarios de Organización aparecían con el propio Koldo repartiéndose mordidas por el amaño de obra pública ni están editadas ni tienen cortes.

