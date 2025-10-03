Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La UCO entra en Ferraz por orden del juez, el pasado junio, para clonar el correo de Santos Cerdán EFE
'Caso Ábalos'

Ferraz alega que lo que prueba el informe de la Guardia Civil es que no hay financiación ilegal del PSOE

Afirma que todos los pagos al exministro de Transportes y exsecretario de Organización «tienen sus comprobantes de gastos y están justificados» pese a la UCO habla de la existencia de abonos «sin respaldo documental»

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:56

El PSOE sostiene que lejos de suponerle un problema, el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre José Luis ... Ábalos viene a demostrar lo que Pedro Sánchez aseguró a sus socios de Gobierno tras la detención de Santos Cerdán para evitar una ruptura que dinamitara la legislatura: que la presunta corrupción de sus dos exsecretarios de Organización no salpica al conjunto del partido porque este nunca se ha financiado de manera irregular.

