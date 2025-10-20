Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán, a su llegada para comparecer ante la Comisión de Investigación en el Senado EP

Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez

La magistrada afirma que el exdirigente socialista «habría faltado sustancialmente a la verdad» al explicar su relación con Koldo García

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:53

Comenta

La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, Lidia Paloma Montaño, ha abierto una investigación penal por un supuesto delito de «falso testimonio» contra ... Santos Cerdán por supuestamente haber mentido el 30 de abril de 2024 durante su comparecencia en la llamada comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La instructora entiende que hay indicios suficientes de que Cerdán «habría faltado sustancialmente a la verdad», al explicar su relación con Koldo García, tal y como denunció el colectivo Hazte Oír, cuya querella ha sido admitida a trámite.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  2. 2 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  3. 3 En la locura, la UD Las Palmas es la reina
  4. 4 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado
  5. 5 Un seísmo de magnitud 3,4 entre Gran Canaria y Tenerife se deja sentir con intensidad 2
  6. 6 La Aemet da carpetazo a las lluvias en Canarias: todo acabará este día
  7. 7

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  8. 8 El mayor proyecto solar de Gran Canaria suma 37.721 paneles en cinco plantas
  9. 9 El Festival Agáldar se aplaza debido a la lluvia
  10. 10 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez

Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez