La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. EP

Sumar invita a la ministra de Vivienda a dimitir si no propone medidas «valientes»

La portavoz del grupo parlamentario magenta lamenta que los españoles «están perdiendo la paciencia» con la «inacción» frente a la crisis habitacional

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 11:44

Comenta

La crisis en el seno del Gobierno de coalición por la vivienda se agudiza. Sumar ha sugerido este martes, por primera vez, que Isabel ... Rodríguez, la ministra del ramo, debería «dejar paso» a otra persona si su departamento no acomete medidas «serias, innovadoras y valientes» para atajar el que se ha convertido, según el CIS, en el principal problema de los españoles. Ciudadanos que, según la portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica Martínez Barbero, «están perdiendo la pacienda con esta ministra».

