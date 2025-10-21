Sumar invita a la ministra de Vivienda a dimitir si no propone medidas «valientes»

La crisis en el seno del Gobierno de coalición por la vivienda se agudiza. Sumar ha sugerido este martes, por primera vez, que Isabel ... Rodríguez, la ministra del ramo, debería «dejar paso» a otra persona si su departamento no acomete medidas «serias, innovadoras y valientes» para atajar el que se ha convertido, según el CIS, en el principal problema de los españoles. Ciudadanos que, según la portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica Martínez Barbero, «están perdiendo la pacienda con esta ministra».

La sugerencia llega en un momento especialmente delicado en el Consejo de Ministros. Las organizaciones que forman parte del ala de Sumar propusieron, el lunes pasado, un real decreto de medidas «urgentes» en materia de vivienda. La respuesta de Rodríguez, que el miércoles compareció en el Congreso, no solo no satisfizo a ninguno de estos partidos si no que generó un profundo malestar, especialmente la puesta en marcha del 047, un teléfono para resolver dudas a afectados por la crisis habitacional. O la retirada, tras un alud de críticas, de un anuncio protagonizado por tres personas de la tercera edad que tras 30 años de convivencia que en el año 2055 aún se ven obligados a compartir casa.

«No se puede venir al Pleno del Congreso a proponer como medidas estrella teléfonos de la esperanza en un asunto como este, y menos aún, cuando tiene sobre la mesa una serie de propuestas, las que hicimos desde Sumar», ha censurado Martínez en rueda de prensa en el Congreso.

«Vamos a seguir insistiendo en las medidas que hemos puesto en la mesa y vamos a proponer todas aquellas que hagan falta para que las familias de este país puedan tener un hogar y llegar también a fin de mes. Las dos cosas a la vez. Por eso, también nos vemos en la obligación de volver a decir que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez, no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo», ha aseverado la portavoz del grupo parlamentario de Sumar.

Sin respuesta

En este contexto, se ha quejado de que el PSOE aún no ha dado respuesta a las últimas propuestas que les ha trasladado Sumar en esta materia y ha reclamado que se les explique «cuál es la razón para que desde el Ministerio de Vivienda de España no se quieran asumir como medidas útiles».

«Porque si no son medidas inútiles, deberían estar adoptándose cuando vienen del socio gobierno», ha rematado, recalcando que, después de dos años se legislatura, «no se puede seguir ni un minuto más con un ministerio que se llama de Vivienda, esperando que se adopten medidas que tengan algún efecto en los precios de la vivienda». «Si ella no tiene ideas, ahí tiene las nuestras», ha insistido.

Las críticas han caído en saco roto en Moncloa, donde defienden que «el Gobierno ha demostrado que se toma muy en serio este problema». Así ha respondido la ministra portavoz, Pilar Alegría, a la presión de Sumar frente a la crisis de Vivienda. «Quiero recordarles que por primera vez en la historia de la democracia se ha podido aprobar una ley de vivienda, que además, junto a otras medidas, están cambiando el paradigma de la vivienda en este país», ha zanjado.