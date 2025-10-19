Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz en un acto de Sumar. EP

PSOE y Sumar multiplican sus puntos de fricción en el Gobierno

Los de Yolanda Díaz siguen esperando el prometido «giro social» de Sánchez mientras siguen sufriendo más desgaste en las encuestas

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:15

Comenta

El encarcelamiento provisional del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el pasado 30 de junio removió en Sumar un sentimiento de agravio hacia ... el socio mayoritario de la coalición por el impacto que la corrupción iba a tener en la legislatura. Los de Yolanda Díaz se aprestaron a pedir una reunión urgente con los socialistas, que se saldó con promesas vagas por parte de Pedro Sánchez de dar «un giro social» a la acción del Ejecutivo, poner en marcha una agencia anticorrupción y no tumbar las iniciativas de los magenta en el Congreso. Pero, a día de hoy, estos siguen esperando esta reacción al tiempo que multiplican los frentes abiertos en el Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  2. 2 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  3. 3 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Juanfi Bautista
  4. 4 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  5. 5 ¿Hay una nueva burbuja inmobiliaria en Canarias? Los expertos aseguran que no
  6. 6 La Aemet da carpetazo a las lluvias en Canarias: todo acabará este día
  7. 7 Javier Castillo: «El bufadero de La Garita es el lugar más especial de la novela, allí el mundo respira»
  8. 8 José Luis León, dedicación y pasión para cultivar la papa de más peso de 2025
  9. 9 Un seísmo de magnitud 3,4 entre Gran Canaria y Tenerife se deja sentir con intensidad 2
  10. 10 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 PSOE y Sumar multiplican sus puntos de fricción en el Gobierno

PSOE y Sumar multiplican sus puntos de fricción en el Gobierno