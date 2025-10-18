Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
Pedro Sánchez, este sábado en el congreso de los socialistas europeos, en Ámsterdam E. P.

Sánchez acaricia otra vez la idea de resistir gracias a la división de la derecha

Los socialistas alientan el choque ideológico en temas divisivos para el PP y aglutinantes para Vox tras contener el desgaste por Cerdán

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:12

Comenta

El pasado junio, en plena conmoción por el informe de la UCO que situó a Santos Cerdán como el auténtico cerebro de la trama corrupta ... por la que el Tribunal Supremo llevaba ya meses investigando al exministro socialista José Luis Ábalos, muchos en el PSOE llegaron a dudar de que esta vez Pedro Sánchez pudiera volver a levantar cabeza. Pero han bastado cuatro meses para que las cosas se vean de otra manera. Los sondeos publicados a lo largo del último mes han dado algo de aliento al Gobierno. Los socialistas, aun por debajo del resultado de las últimas generales, en las que obtuvieron el 31,6% del voto, resisten no lejos del 30%, mientras el PP lucha para taponar la vía de agua que se le ha abierto hacia Vox.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de prisión para la ciudadana de Agüimes que molesta a los vecinos
  2. 2 La Aemet señala a estas zonas de Canarias: se espera el impacto de la borrasca en las próximas horas
  3. 3 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  5. 5 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  6. 6 Yori, un pedacito de Corea en Las Canteras
  7. 7 El campo de béisbol de La Minilla nunca será realidad
  8. 8 Más de una década viviendo entre ratas, raíces y alcantarillas rotas en Escaleritas
  9. 9 La viñeta de Morgan de este sábado 18 de octubre
  10. 10 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez acaricia otra vez la idea de resistir gracias a la división de la derecha

Sánchez acaricia otra vez la idea de resistir gracias a la división de la derecha