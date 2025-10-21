Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Secuencia del spot. Vivienda

Vivienda retira un polémico anuncio en el que tres ancianos aún comparten piso

Las redes sociales critican al Ministerio por considerar que se trata con frivolidad un problema que afecta a millones de jóvenes

A. A

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 12:17

Comenta

Un alud de críticas ha obligado al Ministerio de Vivienda a retirar una campaña publicitaria que lanzó el pasado viernes en la que reclama la ... aplicación del derecho a la vivienda que figura en el artículo 47 de la Constitución. Este spot está protagonizado por tres personas de la tercera edad que tras 30 años de convivencia que en el año 2055 aún se ven obligados a compartir casa.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de Amazon en Canarias colapsa los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros
  2. 2 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  3. 3 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  4. 4 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
  5. 5 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  6. 6 Dos explosiones con las que nadie contaba en la UD Las Palmas
  7. 7 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  8. 8 Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India
  9. 9 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  10. 10 Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vivienda retira un polémico anuncio en el que tres ancianos aún comparten piso

Vivienda retira un polémico anuncio en el que tres ancianos aún comparten piso