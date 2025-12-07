Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje

Sánchez cesa al número dos de Salazar en La Moncloa por las denuncias de acoso sexual

El presidente intenta colocar un torniquete para contener la crisis abierta en el partido

Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:07

Primer golpe de mano de Pedro Sánchez para tratar de atajar la crisis desatada en el PSOE, singularmente entre sus mujeres militantes y por extensión ... entre el feminismo de izquierdas, por las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa y asesor de su confianza hasta que en julio se revelaron que se había extralimitado con dos trabajadoras de las que era superior jerárquico. El presidente ha decidido destituir a Antonio Hernández, quien era la mano derecha de Salazar en el complejo gubernamental y ejercía hasta ahora como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, al verse salpicado por las denuncias. En paralelo, abandona también la ejecutiva del PSOE en Andalucía, comandada por la vicepresidenta primera y número dos del partido, María Jesús Montero.

