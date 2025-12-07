Sánchez cesa al número dos de Salazar en La Moncloa por las denuncias de acoso sexual

Primer golpe de mano de Pedro Sánchez para tratar de atajar la crisis desatada en el PSOE, singularmente entre sus mujeres militantes y por extensión ... entre el feminismo de izquierdas, por las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa y asesor de su confianza hasta que en julio se revelaron que se había extralimitado con dos trabajadoras de las que era superior jerárquico. El presidente ha decidido destituir a Antonio Hernández, quien era la mano derecha de Salazar en el complejo gubernamental y ejercía hasta ahora como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, al verse salpicado por las denuncias. En paralelo, abandona también la ejecutiva del PSOE en Andalucía, comandada por la vicepresidenta primera y número dos del partido, María Jesús Montero.

Sánchez, en un movimiento ejecutado por su jefe de Gabinete, Diego Rubio, jefe de Hernández, trata así de colocar un torniquete ante el nuevo flanco abierto en la convulsión que sacude a los socialistas por el reventón en los últimos días del 'caso Salazar', que permanecía en sordina desde que se destaparan las denuncias hace cinco meses; y también del de Antonio Navarro, el secretario general del PSOE en la localidad malagueña de Torremolinos al que el partido ha suspendido después de que la Fiscalía haya incoado diligencias tras hacerse público el hostigamiento sexual relatado por una militante. Fuentes de Moncloa han confirmado a este periódico la destitución del estrecho colaborador de Salazar, que se hará efectiva en el Consejo de Ministros de este martes, ante la «insostenible situación» creada por las nuevas informaciones que lo sitúan como supuesto encubridor del acoso. Informaciones que él niega, según las mismas fuentes, pero que han desembocado en una marcha «acordada» justificada para "no perjudicar al Gobierno".

Esa «insostenible situación» deriva de una noticia publicada este domingo por eldiario.es, según la cual una de las víctimas de los comportamientos «humillantes, vejatorios y misóginos» de Salazar no «hubiera sido posible sin la colaboración especial de su leal Antonio Hernández Espinal»; «un señor -añade la denuncia registrada en el canal antiacoso del PSOE- que se pasaba la vida haciendo pedagogía para que no viéramos a Paco y su comportamiento como lo que eran».