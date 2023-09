Sánchez avisa de que se dedicará en «cuerpo y alma» a hacer prosperar su investidura

Pedro Sánchez no da un paso atrás. En pleno debate interno en el PSOE sobre la negociación de la investidura con Carles Puigdemont, el presidente del Gobierno en funciones advirtió hoy de que si, como todo indica, Alberto Núñez Feijóo fracasa en su intento de lograr la confianza del Congreso los próximos días 27 y 29 y él recibe el encargo del Rey, se dedicará «en cuerpo y alma» a recabar el apoyo de los grupos parlamentarios para poder continuar con el proyecto puesto en marcha esta legislatura.

Sánchez, que reapareció en un acto de la CEOE tras varios días sin actividad pública por culpa del covid, no se refirió expresamente al expresidente de la Generalitat ni pronunció la palabra amnistía, pero la formación de Puigdemont, Junts per Catalunya, es indispensable para que la investidura de Sánchez pueda llegar a buen puerto. Sin el apoyo de sus siete diputados (o su abstención, en caso de que Coalición Canaria estuviera dispuesto a apoyarle también) los números no salen al PSOE. Y este jueves la formación independentista insistió en que sin el reconocimiento por parte del Estado de que los impulsores del 'procés' no cometieron delito alguno no se sentarán a hablar.

En un intento de apaciguar la inquietud ya exhibida por exdirigentes, exaltos cargos socialistas y por algunos (pocos) representantes institucionales aún en activo como el presidente de la Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, Sánchez prometió que el plan que pretende poner en marcha será «coherente con el cuerpo y letra de la Constitución», aunque las dudas planteadas por figuras como Felipe González, Alfonso Guerra, Ramón Jáuregui, Jordi Sevilla o el exministro de Justicia Tomás de la Quadra-Salcedo van más allá de la viabilidad jurídica de una amnistía (unos creen que cabe en la Carta Magna y otros que no) y se refieren a su conveniencia o gravedad política.

Convivencia y estabilidad

«Me dedicaré a dialogar con el resto de fuerzas políticas, pero también con la sociedad civil, para tejer alianzas y poner en marcha un proyecto político en positivo . Un proyecto de progreso y de convivencia, que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de la Constitución Española -insistió Sánchez-. Un proyecto conciliador, basado en la ciencia y en los valores, las necesidades y las aspiraciones de la mayoría social. Un proyecto que mirará a los próximos meses, pero también a las próximas décadas».

El jefe del Ejecutivo en funciones cargó además contra Feijóo, al que acusó, sin hacer referencia expresa al acto convocado por el PP contra la amnistía, de estar «más empeñado en impedir otra investidura que en lograr la suya» y argumentó que su forma de actuar es «nociva para toda la sociedad». «El tiempo no es de tal o cual candidato: es de todos los españoles. Y España tiene cosas importantes y urgentes que resolver y no tiene por qué perder tiempo caprichosamente», arguyó.