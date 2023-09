El PSOE contraataca con mociones en toda España a favor de la «convivencia» y el «diálogo»

La dirección del PSOE contraataca. Su intención es presentar en todos los Parlamentos autonómicos y ayuntamientos una moción en la que se insta al Gobierno a «seguir haciendo del diálogo, dentro del marco constitucional, la herramienta para mejorar la convivencia entre catalanes y de estos con el resto de España». La iniciativa responde a la ofensiva puesta en marcha por el PP esta semana para obligar a los cargos socialistas a pronunciarse sobre la posible aprobación de una ley de amnistía como la que reclama Carles Puigdemont a cambio de negociar la investidura.

Si los populares pretendían avivar el debate interno abierto en el partido de Pedro Sánchez, fundamentalmente por exdirigentes y exaltos cargos contrarios a borrar los delitos del 'procés, la cúpula del PSOE aspira a lograr un cierre de filas en torno a un texto lo suficientemente ambiguo como para poder ser asumido incluso por aquellos que dudan de la constitucionalidad o la conveniencia política de una cesión de semejante calado ante el secesionismo. Un texto que es, además, enormemente crítico con la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

La moción, remitida este mediodía a todas las federaciones socialistas, comienza recordando en su exposición de motivos que es la propia Constitución la que hace mención en su preámbulo a la voluntad del pueblo español de «garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo», «consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular», y «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.»

En ningún punto menciona la palabra amnistía, pero esgrime que «la convivencia es un valor supremo de nuestro ordenamiento constitucional que ha de inspirar la acción de todas las formaciones políticas, en particular de aquellas que se dicen de Estado» y acusa al PP no solo de no haberla fomentado sino de haber azuzado el «conflicto territorial», especialmente en Cataluña, como «arma política» para intentar mejorar sus resultados electorales en el resto de España.

El texto contrapone además la «inoperancia» y la «nefasta gestión» del Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de atajar el 'procés' a la labor desempeñada por el Ejecutivo de Sánchez, al que atribuye que la situación en Cataluña y en el conjunto de España sea hoy «mucho mejor» que en 2017 y que la movilización del independentismo sea «mucho menor» como, subraya, quedó demostrado el pasado lunes en la celebración de la Diada. «Hoy se cumple la Constitución en toda España», presumen los socialistas.