Robles sale en defensa del CNI y su directora por el espionaje

Aunque fue el propio Gobierno quien remitió a ella, la primera de las dos citas marcadas en rojo esta semana en la agenda del Congreso no ha servido para arrojar luz sobre las operaciones de espionaje que amenazan el futuro de la legislatura. A la espera de la comparecencia a puerta cerrada de la directora del CNI, prevista para el jueves, la ministra de Defensa ha esquivado este miércoles cualquier explicación sobre el 'caso Pegasus' en su intervención ante la comisión del ramo, aunque Margarita Robles sí ha introducido un elemento novedoso: el cierre de filas con Paz Esteban, máxima responsable de la inteligencia española y probable chivo expiatorio de esta crisis.

Durante horas han intentado los grupos parlamentarios extraer algún dato nuevo sobre las intervenciones telefónicas, pero ha resultado en vano. Ya al inicio de la sesión la ministra se ha encargado de recordar que su comparecencia, a petición propia y registrada antes de que estallara el escándalo, se debía exclusivamente a la aprobación de la Brújula Estratégica de la Unión Europea, la nueva referencia para la seguridad comunitaria. Incluso el presidente de la comisión, José María Bermúdez de Castro (PP), ha tratado de delimitar el debate. Aunque, dado el interrogatorio, Robles tampoco ha eludido responder: «Ya me conocen, yo no me corto. Cuando tengo que decir algo, lo digo».

En un océano de peticiones de dimisiones y ceses, incluso por parte del socio de gobierno, Unidas Podemos, la titular de Defensa ha querido establecer un cordón sanitario ante las acusaciones que viene recibiendo el CNI por su posible implicación en el espionaje de dirigentes independentistas catalanes y vascos a través del malware Pegasus. Ha comenzado afirmando que se siente «particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del CNI», a los que atribuye una defensa de la paz y la seguridad, y «siempre –ha querido enfatizar– dentro de la legalidad». Ha lamentado así que sus integrantes, que trabajan «en secreto», no se puedan defender ante acusaciones públicas.

Si bien en un principio ha generalizado sobre todo el cuerpo de inteligencia, después Robles ha despejado las dudas sobre su confianza en la directora del CNI. Mientras ministros como Félix Bolaños e Isabel Rodríguez evitaban este martes dar por segura la continuidad de Esteban, directamente señalada por Podemos e independentistas, la titular de Defensa le ha echado un importante cable en la víspera de su intervención ante la comisión de secretos oficiales. «Está aguantando estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad, y lo que es realidad es lo que está amparado por la ley», ha afirmado en su respuesta a los grupos.

Llevará «toda la documentación»

Por lo demás, la comparecencia de Robles ha repetido el guion de sus anteriores intervenciones en el Congreso o ante los medios, amparándose en la legalidad para no revelar informaciones sobre el presunto espionaje. «A mí me gustaría poder decirles todo, pero a estas alturas de mi vida no quiero cometer un delito», se ha amparado ante la insistencia de los portavoces. Y, una vez más, ha remitido a los interesados a la comisión de secretos oficiales que se celebrará el jueves a puerta cerrada con la participación de la propia Esteban. Ha afirmado que la máxima responsable del CNI llevará «toda la documentación», que ella ha asegurado no conocer.

Uno de los momentos más tensos de la sesión ha tenido lugar con el representante de Unidas Podemos, su socio de coalición. Pablo Echenique ha vuelto a reclamar «responsabilidades políticas al máximo nivel», sin pronunciar nombres concretos pero apuntando claramente a la propia ministra: «Creo que sabe lo que tiene que hacer, por su dignidad y por la del Gobierno». En su respuesta, Robles se ha permitido recordarle que «el CNI facilita al Gobierno de la Nación los análisis de las amenazas contra la integridad y la independencia del país», por lo que su partido político, con varios miembros en el Consejo de Ministros, «puede tener acceso y puede pedirlo».