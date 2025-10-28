Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 28 de octubre de 2025
Registro de la UCO en la sede de Ferraz Efe

El PSOE entrega al Supremo extractos de retiradas legales en metálico para negar una caja B

Ferraz alega que los descuadres que denuncia la UCO vienen porque Ábalos y Koldo se hacían cargo de dinero de otras personas de la Secretaría de Organización

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 28 de octubre 2025, 07:23

Comenta

Ni existe «una supuesta caja B» ni una «hipotética cuenta extracontable». El PSOE niega cualquier irregularidad en sus cuentas ante el Supremo. Ferraz ha presentado ... un vasto escrito ante el instructor del caso Koldo en el alto tribunal, Leopoldo Cuenta, en el que incluye extractos de retiradas legales en efectivo de su cuenta oficial para tratar de explicar el origen de las grandes cantidades en 'cash' que, según la Guardia Civil, recibieron de la formación política José Luis Ábalos y Koldo García.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  3. 3 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  4. 4

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  5. 5 Condena máxima a un cazador por maltratar a sus nueve perros en Gran Canaria
  6. 6 Morro Iglesia, el enclave arqueológico que emergió de las aguas
  7. 7 A juicio un taxista por presuntamente abusar sexualmente de dos jóvenes
  8. 8 Huelga estudiantil en la Plaza de España por la muerte de la joven Sandra Peña
  9. 9 El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil
  10. 10 ¿La leishmaniosis canina ya es autóctona en Canarias? Ocho casos apuntan a que sí

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PSOE entrega al Supremo extractos de retiradas legales en metálico para negar una caja B

El PSOE entrega al Supremo extractos de retiradas legales en metálico para negar una caja B