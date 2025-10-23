Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Mariano Moreno Pavón este jueves en el Senado E.P.

El exgerente del PSOE que pagaba en sobres a Ábalos y Koldo se niega a declarar en la comisión de investigación

Moreno alega que está citado como testigo en el Supremo pero asegura que está dispuesto a volver al Senado cuando sea interrogado por el alto tribunal

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:12

«¿Hay en el PSOE una caja B?». Esa pregunta y otras muchas parecidas sobre la existencia o no de financiación irregular en el Partido ... Socialista quedaron sin respuesta. Mariano Moreno Pavón, gerente de Ferraz en la época en la que el PSOE entregó sobres con dinero en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García, se negó a declarar ante la comisión de investigación del llamado 'caso Koldo' en el Senado. Moreno, a pesar de la gran expectación creada, prefirió guardar silencio y arguyó este jueves ante la Cámara alta que ha sido citado como testigo el próximo miércoles por el instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que investiga en el alto tribunal la trama que salpica al PSOE, y que «por respeto» al juez «primero» dará las «explicaciones pertinentes» al magistrado.

