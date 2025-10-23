Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ana María Fuentes, integrante de la Secretaría de Organización del PSOE, comparece en la comisión del Senado. EFE

La gerente del PSOE asegura que «cada euro» pagado a Ábalos y Koldo tiene «soporte documental»

Ana María Fuentes aclara que todo el dinero de la caja del PSOE para abonar liquidaciones de gastos en metálico «tiene un origen legítimo»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:56

Ana María Fuentes, integrante de la Secretaría General del PSOE, ha defendido este jueves la legalidad de las liquidaciones de gastos a sus cargos en ... su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La empleada de Ferraz, que trabaja como auditora contable desde 2021, fue llamada a la Cámara alta una vez que la investigación en el Tribunal Supremo a los dos últimos secretarios de Organización socialistas, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han mostrado descuadres entre las percepciones que el exministro percibió por gastos de representación en virtud de la documentación contable aportada por el PSOE al juez y lo que los investigados comunicaron en conversaciones particulares sobre la recogida de sobres con liquidaciones de gastos.

