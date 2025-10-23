La gerente del PSOE asegura que «cada euro» pagado a Ábalos y Koldo tiene «soporte documental»

Ana María Fuentes, integrante de la Secretaría General del PSOE, ha defendido este jueves la legalidad de las liquidaciones de gastos a sus cargos en ... su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La empleada de Ferraz, que trabaja como auditora contable desde 2021, fue llamada a la Cámara alta una vez que la investigación en el Tribunal Supremo a los dos últimos secretarios de Organización socialistas, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han mostrado descuadres entre las percepciones que el exministro percibió por gastos de representación en virtud de la documentación contable aportada por el PSOE al juez y lo que los investigados comunicaron en conversaciones particulares sobre la recogida de sobres con liquidaciones de gastos.

A preguntas de la senadora de UPN María Caballero, la gestora del PSOE ha aclarado que asumió el cargo tras la salida de Ábalos de la dirección del partido y del ministerio en junio de 2021 y ha defendido el proceso de verificación de los pagos en metálico en el partido. «En el PSOE no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado. Están verificados y auditados por el Tribunal de Cuentas y todos las entregas tienen soporte documental», ha defendido Fuentes, que ha entrado al detalle: «Cada euro que se le ha pagado a Ábalos o a García está documentado, tiene soporte y está verificado», reiteró la empleada de Ferraz.

La interviniente ha explicado el proceso de ingresar dinero en la caja del partido para abonar estos pagos en metálico por gastos de representación. «Son remesas que el partido tiene en la caja para pagar en metálico. Billetes de 50 euros hacia abajo y se pedía una cantidad en virtud de las necesidades de caja de cada momento», señaló. La auditora también ha hecho mención a cómo funcionan los anticipos en el partido. «Cuando se produce un anticipo se adelanta el dinero en metálico para cualquier acto o evento, hay que justificar documentalmente en qué se ha gastado ese dinero. Si hay un sobrante de cinco euros la persona a la que le han dado el anticipo tiene que devolverlo», aseguró.

«Todo el dinero tiene origen legítimo»

La gerente ha reiterado además la existencia de pagos en efectivo sin documentar en el seno del partido, defendiendo que todas las liquidaciones están «contabilizadas, soportadas documentalmente y auditadas», y ha garantizado que «todo el dinero» de los pagos, sea en «transferencia, anticipo o en efectivo, procede de un origen legítimo», lo que bajo su punto de vista demuestra que «no hay una caja B».

«Yo creo que no hay una caja B. Cada euro que entra en la caja del PSOE y cada peseta que se paga por transferencia tiene un origen lícito», ha resumido durante su intervención, donde ha asegurado que, desde hace varios años, el PSOE impuso la regla de abonar las cuantías «prioritariamente por transferencia bancaria». «De hecho, en pocas ocasiones se paga en efectivo», ha agregado.

«Puedo decirle que cada pago que se hace por parte del PSOE, en primer lugar está contabilizado dentro de la caja, soportado documentalmente y además está auditado posteriormente por el Tribunal de Cuentas. Todo el dinero con el que se paga, sea en efectivo, por anticipo o por transferencia, procede de un origen legítimo, son las remesas que el partido tiene en la caja», ha subrayado.

Fuentes, que ha negado que fuera ella quien firmaba las liquidaciones del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha explicado también el procedimiento para la liquidación de gastos relacionados con el partido. «Hay una hoja que usted rellena como persona que va a pedir que se le liquide. Una vez lo ha rellenado, se aporta la documentación de los gastos que se han efectuado y esta liquidación se presenta ante la administración de la casa. Luego se contabiliza y se ve que todo está de acuerdo, y entonces se anota dentro de la contabilidad del partido», ha señalado.