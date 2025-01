Junts exige al Gobierno aprobar mañana un nuevo decreto solo con pensiones, transportes, salario mínimo y dana

Junts per Catalunya vuelve a presionar al Gobierno. Tras votar en contra del decreto ómnibus presentado la semana pasada por el Gobierno en el Congreso, los de Puigdemont han instado este lunes al Ejecutivo a aprobar un nuevo decreto con medidas sociales, pero solo ... cuatro: las que tienen que ver con la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público y a la dana por Valencia y al salario mínimo. «Si el decreto se limita a estas medidas, Junts votará a favor», ha asegurado el portavoz y vicepresidente de la formación, Josep Rius.

Los de Puigdemont no avanzan escenarios sobre lo que podría ocurrir si el Gobierno mantiene su intención de volver a aprobar el mismo decreto con todas las medidas incluidas, que rechazó la semana pasada el Congreso, con los votos del PP, Vox y Junts. «Estamos ante un tema sensible e importante», ha señalado Rius. «No me hagan avanzar escenarios», ha insistido. Eso sí, ha aclarado que las advertencias que lanzó Carles Puigdemont hace dos semanas siguen vigentes: suspensión de las negociaciones sectoriales con los socialistas, incluidos los Presupuestos, y exigencia de una cuestión de confianza.

De momento, Junts no suelta prensa sobre si se ha celebrado la reunión de Suiza con el PSOE, de cuyo resultado Puigdemont dijo que dependía el futuro de la legislatura. Rius ha señalado que no están en ninguna negociación sectorial con los socialistas, a pesar de los contactos para los decretos sociales. «El PSOE sabe perfectamente nuestra posición sobre el decreto y sobre cómo solucionarlo», ha expresado. En relación a una posible reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, Rius ha lamentado que no se haya celebrado ya.