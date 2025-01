Junts tumba la revalorización de las pensiones y evidencia la extrema fragilidad del Gobierno

El Gobierno se negaba a creer que Junts fuera capaz de llevar hasta las últimas consecuencias el órdago que el pasado viernes lanzó Carles Puigdemont, cuando anunció la congelación de sus relaciones hasta que Pedro Sánchez aceptara debatir sobre una cuestión de confianza o se ... concretase la prometida delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat. «Quiero ver que alguien se atreva a votar en contra de la revalorización de las pensiones», repetían hasta la mañana en las filas socialistas. Pero se atrevieron. El Congreso ha rechazado este miércoles, por 177 votos en contra frente a 171 a favor, la convalidación del real decreto ley en el que el Ejecutivo incluyó, el pasado 23 de diciembre, tanto esa medida como otras igualmente sensibles, como la prórroga de las ayudas al transporte o de la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad.

Los socialistas cargan las tintas contra el primer partido de la oposición que, como los posconvergentes y tras mantener en vilo durante varios días a los socialistas, optaron por votar en contra del texto, un gran cajón desastre de 140 páginas con iniciativas de lo más variado, incluido el traspaso de la titularidad del edificio en el que se sitúa la sede del Instituto Cervantes en París al PNV. «Cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros», recriminó en los pasillos del Congreso el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Los populares, en cambio, se sacuden toda culpa. En los últimos días, desde que Puigdemont advirtió de que el crédito de Sánchez estaba en números rojos, han recordado con frecuenca aquella frase pronunciada por Alberto Núñez Feijóo a Sánchez en la sesión de investidura: «cuando el independentismo le falle, cuando hasta a usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque». Pero temerosos de que su decisión sea interpretada como indiferencia hacia los pensionistas, hoy anunciaron que presentarán una proposición de ley que revaloriza las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital, incluye las ayudas decaídas a los valencianos afectados por las riadas y otros asuntos como el aumento entregas a cuenta ayuntamientos y diputaciones.

Tanto los populares como los posconvergentes aseguran que si el Ejecutivo lleva a la Cámara solo la subida para las pensiones o las ayudas al transporte, sin hacerles comulgar en el mismo paquete con iniciativas que no comparten, tendrán su respaldo

También la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, aseguró que si el Ejecutivo lleva a la Cámara un nuevo real decreto ley libre de polvo y paja, podrá contar con su apoyo. «La subida de las pensiones y los descuentos en el transporte están garantizados -dijo- Estas 140 páginas que hoy votarán a favor PSOE, PSC y ERC incluyen otras 80 medidas que ni se han votado ni se han debatido en ninguna parte». Los posconvergentes se afanan en lanzar el mensaje de que nunca harán nada que pueda perjudicar a los catalanes pero sin poner en riesgo su estrategia de presión que pasa por dejar claro a Sánchez que la gobernabilidad pende de sus manos.

La imagen que dejó el pleno de este miércoles fue, de hecho, de extrema debilidad del Gobierno. De los tres reales decretos que sometía a convalidación, solo uno, el que regula la jubiliación parcial, activa y demorada, fruto de un pacto con sindicatos y patronal, salió adelante. Y fue gracias a los votos del PP, no de sus socios. El texto que aprobó la creación de un nuevo impuesto a las energéticas, en cambio, no solo no salió adelante sino que escenificó las rencillas e incompatibilidades del bloque de investidura. Tuvo 183 votos en contra (los de PP, Vox, Junts y el PNV).

Para evitar la fotografía que podía producirse este miércoles y pese a dudar de que Junts fuera capaz de ejecutar su amenaza, los socialistas han tratado de negociar contra reloj toda la semana. Sin éxito. En Moncloa ni confirman ni desmienten que se haya producido la reunión en Suiza que el pasado viernes demandó Puigdemont, pero lo que sí aseguran es que no han dejado de hablar en ningún momento con la formación independentista que ya advirtió de que sin ellos la legislatura iría al colapso. Ahora el Gobierno se sigue aferrando a que los puentes no están rotos e intentarán reconducir la situación, pero los Presupuestos, ya en el aire, peligran cada día más.